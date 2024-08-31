台積先進製程優勢 難撼動
台積電（2330）是全球晶圓代工龍頭，尤其在先進製程領域更是獨步武林。英特爾擴大晶圓代工，三星強化先進製程，兩大產業巨頭都想搶占相關晶圓代工市占，但至今成效有限。研究機構更預期台積電2025年將以先進製程能力持續調漲報價，業績持續成長無虞。
台積電總裁魏哲家先前提到，他曾對競爭者表示，「客戶信任」非常重要，技術與製造有一天可能趕上台積電或一樣好，雖然他都覺得不太可能，但是在客戶信任方面，對手永遠趕不上台積電。因為要得到客戶信任，第一步就是不能跟客戶競爭。他說，兩個厲害的競爭對手，一家在加州，一家在南韓，都還有自己的產品，還想跟台積電競爭，簡單來說是「門都沒有」。外界認為，魏哲家前述暗示的對手，即是三星與英特爾。
除了與客戶競爭的議題之外，台積電在先進製程技術領域持續領先優勢，正發展2奈米製程，預計N2製程技術可提供全世代的效能與功耗優勢。
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