邁威爾報喜 帶旺光通訊廠
AI應用帶動資料中心業務與投資強勁成長，資料高速傳輸技術更重要。網通晶片大廠邁威爾（Marvell）上季財報與最新財測也優於預期，邁威爾為華星光（4979）大客戶，邁威爾AI需求旺、營運前景佳，華星光也將同步搶食商機。
華星光主要產品為光通訊主動元件次模組、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組代工服務等，跟隨大客戶腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，且與邁威爾關係緊密，將在市場規格升級潮中搶占先機。
邁威爾今年在光纖通訊展（OFC）中大秀肌肉，展示採用矽光子技術的3D矽光子引擎等新產品。業界人士認為，大客戶積極布局矽光子領域，華星光為深化雙方合作關係，與客戶共同在矽光子時代打下一片江山，強化矽光子研發能量勢在必行。
華星光表示，物聯網日益普及，帶動網路頻寬需求持續增加，尤其是在美國、亞洲及一些新興國家市場，預期未來幾年雲端運算資料中心、光纖到戶及5G無線通訊基地台需求將擴增，帶動光通訊零組件需求成長。
華星光受惠客戶拉貨增溫，第2季稅後純益1.39億元，季增33.66%，年增69.5%，每股純益0.99元，上半年純益近翻倍增，每股純益1.73元。
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