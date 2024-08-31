緯創受惠AI伺服器需求 營運將進補

戴爾（Dell ）29日上調今年營收與獲利預估，看好AI伺服器需求優於預期，緯創（3231）為戴爾AI伺服器主機板（L6）供應商，戴爾喊AI伺服器需求暢旺，緯創營運也受惠。

緯創第3季AI伺服器動能持續加溫，緯創預估，第3季一般伺服器營收將較第2季持平至小幅成長，AI伺服器動能強勁、營收將有雙位數成長，今年AI伺服器營收逐月成長、全年大增三位數百分比。

戴爾上季伺服器銷售較前一年同期大增八成、達到77.6億美元，遠超越市場預期的63.7億美元，且其中31億美元來自AI伺服器貢獻，包括搭載輝達、超微GPU的AI伺服器。

緯創是Hopper架構繪圖處理器（GPU）基板（UBB）主要供應商，也是Blackwell平台B100基板獨家供應商，並拿下超微MI300等主要基板訂單。

緯創先前公布第2季財報，伺服器動能則明顯加溫，一般伺服器及AI伺服器出貨量均呈現雙位數成長，整體伺服器占營收比重由第1季的38%，攀升至第2季的44%。