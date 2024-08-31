英特爾傳分拆IC設計、晶圓代工 預料將在9月董事會提出

美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格29日表示，在8月初公布了災難性的上季財報後，近幾周來很「艱困」，正努力緩解投資人疑慮。知情人士透露，英特爾正與投資銀行人士合作，研議各種能幫助英特爾力挽狂瀾的選項，包括分拆IC設計與晶圓代工部門等，激勵股價30日在美股早盤大漲逾9%。

CNBC報導，基辛格在德意志銀行於加州舉辦的一場科技論壇表示，「我們重視一些從市場上接獲的懷疑態度」，「我們相信我們正在迎擊挑戰」。英特爾8月初公布上季淨損16億美元，股價崩跌26%，是50年來最糟單日表現，今年來股價累計大跌59%。

英特爾傳可能分拆業務

他坦承英特爾股東表現不滿，英特爾持續解決AI因素導致其伺服器業務的疲軟表現，也對未來表達樂觀看法表示，「我們已能看到終點線」。他表示英特爾很快就會推出「史上最具吸引力」的AI PC處理器Lunar Lake。另外，裁員1.5萬人、縮減資產組合等相關努力將有成效，更將準備迎來外部晶圓代工客戶。

彭博資訊和CNBC報導，英特爾正與摩根士丹利（大摩）及高盛等銀行業者的多位顧問，討論化解困境的選項，商討的情境包括分拆產品設計與製造業務、可能取消的工廠計畫，以及可能的併購案等。

知情人士說，各種選項預料將在9月的董事會提出，但相關討論仍在初期階段，短期內還不會有重大行動。英特爾代表對此不予置評，大摩和高盛未立即回覆彭博記者的置評請求。

英特爾可能分拆或出售晶圓代工部門，將代表基辛格立場的徹底改變。基辛格堅持為外部客戶製造晶片的晶圓代工事業，為重振英特爾地位、能與台積電相匹敵的關鍵。知情人士說，英特爾分拆或出售晶圓代工部門前，比較可能先採取沒那麼激烈的措施，例如暫緩一些擴張計畫。

基辛格已沒太多時間一步步重振英特爾，他試圖擴大自家工廠前，營收正在萎縮。他曾離開英特爾超過十年，2021年接下執行長與重振公司的任務，但重振計畫已被發現過度宏大，須縮減規模。英特爾8月稍早宣布計劃裁員1.5萬人並削減資本支出，並且停發股利。