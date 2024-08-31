戴爾財報超預期 鼓舞台鏈…供應商迎利多

美國個人電腦（PC）與伺服器大廠戴爾（Dell）上季營收超乎市場預期，因用於處理人工智慧（AI）工作負載的伺服器銷量增加，並因此上調全年營收和獲利預測，股價30日在美股早盤上漲近2%。

緯創（3231）為戴爾AI伺服器主機板（L6）供應商，營運跟著進補，一般伺服器與AI伺服器上季出貨動能加溫。

戴爾公布，截至8月2日的年度第2季（上季）淨利比去年同期暴增85%至8.41億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為1.89美元，營收年增9%至250億美元，都高於分析師預估。

其中，涵蓋伺服器的基礎建設解決方案事業群（ISG）上季營收成長38%，到創新高的116億美元，表現最突出的是伺服器與網路事業，營收年比激增80%到77.6億美元，都高過市場預期。戴爾表示，上季AI伺服器營收季增23%至32億美元。

營運長克拉克（Jeff Clarke）把營收成長歸功於伺服器需求持續增加，並表示AI伺服器的積壓訂單為38億美元，潛在訂單金額更是這個數字的「好幾倍」。

展望本季，戴爾預期經調整後EPS為2美元，高於分析師預估，營收估為245億美元，低於市場預期。該公司同時宣布本季將花10億美元買回藏股並派發股利。

戴爾也略為上調全年財測，預期全年營收將介於955億-985億美元區間，高於之前預估的935億-975億美元，全年經調整後EPS預測也調高至7.80美元。

美中不足的是，戴爾上季包含PC的客戶解決方案事業群營收年減4%至124億美元，略低於市場預測。戴爾比同業更著重企業PC市場。消費者PC銷售下滑22%到18.6億美元，商用客戶的PC銷售則大致持平於105.5億美元。

戴爾預期，PC市場年底前將反彈，且換機力道強。分析師表示，AI PC對企業客戶而言有利可圖，加上Windows 10退場，明年將引發強勁的換機潮。