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因應未來營運需要 京元電再於竹南購地

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體測試廠京元電（2449）於30日宣布，取得苗栗竹南頂埔段土地約6,700多坪，總金額以5億元為上限，實際交易價格授權由董事長決定。

京元電指出，取得上述土地是為配合未來營運發展需要。

京元電目前在竹南共有五座廠，在銅鑼也有三座廠，在中國大陸也有所布局。該公司於產線中共架設超過4,900套的測試設備，測試服務的銷售收入平均約占公司總收入的85％左右。

京元電

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