9月3日經發會顧問會議登場 劉德音將就台灣產業國際化演講

行政院長卓榮泰籌備的「經濟發展委員會」首次顧問會議將於9月3日在台北國際會議中心舉行，會議籌備工作目前進入最後階段。據了解，本次會議前台積電（2330）董事長劉德音不僅專程自美返台全程參與，更具體針對台灣產業走向國際化，將進行約20分鐘的主題演講，並針對經濟轉型升級、提升競爭力以及實現永續發展等議題提供具體建言。

卓榮泰上任以來持續推動經濟發展和福國利民政策，社會各界高度關注。備受矚目的「經濟發展委員會」首次顧問會議將於9月3日在台北國際會議中心舉行，會議籌備工作目前進入最後階段。

據悉，此次會議上午開幕，卓榮泰將到場致詞，並由秘書長龔明鑫向顧問進行引言報告，後依三大工作小組進行，包括「創新經濟」、「均衡台灣」與「包容成長」，預計下午在各組召集人及共同召集人的帶領下進行分組討論，並提出政策建言。

知情人士表示，此次會議匯聚產官學研界重量級人士共同參與，其中「創新經濟」小組由前行政院副院長林信義擔任召集人，並由台積電前董事長劉德音、國泰金控總經理李長庚、行政院政務委員吳誠文共同主持，會議重點將聚焦產業創新、新創、金融、台灣主權AI生態系的建構。

「均衡台灣」小組則由工總名譽理事長許勝雄擔任召集人，鴻海董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及行政院政務委員劉鏡清擔任共同召集人，討論如何強化人才培育與留才策略、均衡台灣區域發展與治理、提升台灣人才整體競爭力。

「包容成長」小組由中研院院士朱敬一教授擔任召集人，中小企業總會理事長李育家、台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮及行政院秘書長龔明鑫擔任共同召集人，討論將聚焦於中小微企業的多元振興與發展，力求在經濟成長的同時，促進更具包容及支持力的社會環境。

知情人士更透露，本次會議劉德音不僅專程自美返台全程參與，更具體針對台灣產業走向國際化，將進行約20分鐘的主題演講。知情人士強調，劉德音過去曾多次對產業發展提出具體建言，特別是在半導體產業的研發重心、上下游產業鏈整合以及綠色製造，預期除本次演講主題，也將對本次顧問會議就經濟轉型升級、提升競爭力以及實現永續發展等議題提供具體建言。