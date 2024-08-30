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究竟為哪樁？京元電陸子公司出售前 仍大增資本支出88.5%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
京元電董事會今天通過子公司京隆科技（蘇州）上修今年資本支出，調幅達88.5%。聯合報系資料照
京元電董事會今天通過子公司京隆科技（蘇州）上修今年資本支出，調幅達88.5%。聯合報系資料照

京元電董事會今天通過，將子公司京隆科技（蘇州）今年資本支出金額由人民幣7.38億元（約新台幣34.28億元），提高至人民幣13.92億元（約新台幣64.62億元），調幅達88.5%，由於京元電已在今年4月公告股權將全數出售及陸企及相關創投公司，此番為買方加碼資本支出為哪樁？

京元電表示，由於京隆科技（蘇州）目前尚在雙方主管機構審核程序，仍是京元電子公司。京隆科技的經營團隊考量大陸影像感測器（CIS）及部分AI晶片客戶訂單升溫，決定增購測試機台，迎合客戶要求提升高測試能量，因而透過董事會通過上修資本支出。

京元電強調此增加資本支出主要是京隆自身的現金流支付，並不影響已敲定的出售決議。

京元電稍早公告將持有蘇州京隆的92.1619%股份，出售給King Legacy Investments Limited、Dense Forest Limited、LePower (HK) Limited、Anchor Light Holdings Ltd.、Cypress Solaia Venture Capital SPV、VK Global Investments Limited、蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥) 、通富微電子股份有限公司、蘇州欣睿股權投資合夥企業（有限合夥）、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業（有限合夥）等公司。

這項交易案預估交易金額為人民幣48.85億元，約為新台幣217.15億元，預定今年3季完成交易，交易後京元電持股為零。

京元電今日董事會也公布斥資新台幣10.45億元，向玄通系統工程取得廠務設備5批，進行積體電路測試用。此外，董事會通過在5億元額度內，取得苗栗縣竹南鎮頂埔段約6767坪土地，配合未來營運發展需要。

京元電 新台幣

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