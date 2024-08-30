上半年房市買氣熱區大爆冷門 六都全槓龜、黑馬竟在蛋白區
據《591實價登錄》統計，2024上半年全台各行政區交易量對比去年同期，上榜的熱區以蛋白區為主，顯現蛋黃區在房價高不可攀之下，買氣向外擴張，連帶非七都房市也逐漸崛起。
《591實價登錄》指出，像是成長最多的區域就由七都之外的嘉義朴子市奪冠，該區在台積電（2330）宣布落腳後，房市大受鼓舞，上半年交易量暴增6倍、房價也呈翻倍增長。
今年上半年房市熱區大爆冷門，由嘉義朴子市奪冠，上半年交易近千件，對比去年同期暴增6倍，該區自台積電宣布於嘉科設廠，帶動區域房市起飛。
《591實價登錄》表示，尤其新建案「AI世界城」更一口氣挹注逾800戶交易，不僅如此，房價也由1字頭衝上3字頭，成為全台上半年房市大黑馬。
居次的高雄前金同樣受惠科技題材助攻，上半年在輝達宣布進駐亞灣後，交易量對比去年同期成長2倍，新建案更叩關6字頭，創區域新高，讓該區房價短短一年內大漲8成。
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