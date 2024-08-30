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群創公告大陸地區投資事業架構調整 配合車用布局規劃

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導

群創（3481）30日發布重訊公告大陸地區投資事業架構調整，目的為配合公司車用事業投資布局規劃，明確劃分管理範圍，提升資源調度效益。

群創公告指出，群創於大陸地區投資事業寧波群志光電擬將其持有100%群豐駿科技（寧波）股權轉讓群創持股85.91%子公司CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.，交易金額美金3,768.3萬元。

群創董事長洪進揚日前表示，群創集團力求實踐More than Panel價值轉型，攜手子公司深耕本業，跨域整合場域應用；其中子公司CarUX布局智慧車用多年，具備Tier1車廠一級供應鏈的前瞻研發技術與量產能力，以高度整合、高可靠性、高穩定性等多項創新解決方案，躍升全球汽車品牌大廠供應鏈。CarUX除提供創新、前瞻的車用顯示技術應用外，更積極布局智慧座艙解決方案，致力提升使用者體驗滿意度，偕供應鏈策略夥伴，引領智慧車用產業價值創新。

群創指出，群豐駿科技（寧波）實收資本額人民幣2.8億元，主要營業項目為LCD後段模組及其零組件製造與銷售。

布局 群創

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