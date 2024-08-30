數產署攜手Google、LINE、TGDF 扶植逾80位新創人才

數位發展部數位產業署30日攜手台北市電腦商業同業公會，在高雄展覽館盛大舉行「2024 亞灣新星孵創大會」（Pitch Day），首度結合包括Google、LINE及台北遊戲開發者論壇（TGDF）等知名業者，提供新創團隊各種產業資源與輔導，促進新創數位內容產品從創意到實現，協助產品成功融入國際市場，展現亞灣在軟硬體基礎設施方面的優勢及中央、地方政府跨部會的強力支持，提升亞灣的國際影響力和吸引力。

今年度有30隊團隊申請參與計畫，經過初選後最終有23隊脫穎而出，並參與一系列的專業輔導及課程，超過80位數位人才精進技能，其中部分團隊更在論壇期間獲得了海外媒體的關注，並拍攝訪談影片，進一步提升了國際曝光度，也期待能角逐海外市場，取得國際合作的機會。

今日「2024亞灣新星孵創大會」上，包括數位發展部數位產業署組長林青嶔、高雄市政府經濟發展局主任秘書陳怡良、Google大中華區資深總監熊建宇、LINE企業戰略部副總經理唐欣及各領域專業評審皆親自出席，充分展現亞灣國際新星孵創計畫透過結合國際平台和產業資源的優勢，及在全球數位內容技術領域中占據一席之地，成為創新企業發展的理想基地，並進一步促進臺灣數位經濟的成長與繁榮。

林青嶔表示，「亞灣國際新星孵創計畫」的目標是建立一個以亞灣為核心的國際創新生態系統，今年度的亞灣新星孵創大會以「航向未來」為主題，強調「創新與引領的力量」，結合國際平台品牌與豐富的產業資源，希望匯聚來自不同地區的優秀團隊，期望這不僅僅是一個培育新星的平台，更是一個讓創新想法航向世界的起點。

今日大會中，數位發展部數位產業署特別邀請SIGONO信革數位行銷經理涂亞庭、Google業務經理Ryder Wang 、LINE資深技術經理林宜鋒等講師分享產業動態，協助新創團隊獲得創新創業全面資訊，下午由種子團隊分組進行Pitch提案，獲選團隊將獲得5萬元創業提案支持經費，並可透過綠色通道推薦進入Google Project Hatcher、LINE PROTOSTAR國際競賽/活動，更可在10月份的開發者大會獲得展示資源及募資媒合機會，藉此促使新創團隊選擇在亞灣落地，或利用亞灣尋找優質人才，最終目標以亞灣為核心，建立一個擴散至全台的國際創新生態系統，吸引更多創新資源、技術和人才的投入。