蕭翔文摘帕運首面獎牌 中華電信Hami Video免費看帕運

2024巴黎帕拉林匹克運動會於台灣時間8月29日揭幕，賽事剛展開即傳出捷報，我國跆拳道好手蕭翔文首次參加帕運即於58公斤級銅牌戰擊敗西班牙好手一舉摘銅，不僅是我國參賽帕運史上第一面跆拳道獎牌，也為中華隊拿下巴黎帕運第一面獎牌，追平中華隊上屆東京帕運成績，為本屆帕運取得好彩頭！

中華電信（2412）表示，提供MOD、Hami Video共10個頻道、75小時中文轉播、超過300小時原音直播服務，為國人帶來中華隊選手的精彩表現。

響應數位平權，中華電信指出，Hami Video電視館、運動館開放免費收看2024巴黎帕運，提供愛爾達帕運1至6台、超過300小時的賽事直播，同時亦有回看功能。

此外，中華電信指出，即日起精彩賽事包括羽球男單方振宇、女單蔡奕琳、女雙胡光秋／楊伊宸，以及桌球女雙田曉雯／林姿妤等都將陸續出賽，持續鎖定MOD、Hami Video不漏接賽事、一起為中華隊選手加油！

中華電信指出，MOD、Hami Video作為體育賽事轉播首選平台，不僅肩負運動平權使命，也以實質行動促進數位平權及呼應巴黎奧運倡議ESG的精神。9月30日前新申辦行動暖心方案的客戶及既有方案客戶可享Hami Video電視館三個月免費優惠；Hami Video服務與MOD機上盒皆通過ISO 14067碳足跡認證，並獲環境部審核通過取得碳足跡標籤。