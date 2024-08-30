蕭翔文摘帕運首面獎牌 中華電信Hami Video免費看帕運
2024巴黎帕拉林匹克運動會於台灣時間8月29日揭幕，賽事剛展開即傳出捷報，我國跆拳道好手蕭翔文首次參加帕運即於58公斤級銅牌戰擊敗西班牙好手一舉摘銅，不僅是我國參賽帕運史上第一面跆拳道獎牌，也為中華隊拿下巴黎帕運第一面獎牌，追平中華隊上屆東京帕運成績，為本屆帕運取得好彩頭！
中華電信（2412）表示，提供MOD、Hami Video共10個頻道、75小時中文轉播、超過300小時原音直播服務，為國人帶來中華隊選手的精彩表現。
響應數位平權，中華電信指出，Hami Video電視館、運動館開放免費收看2024巴黎帕運，提供愛爾達帕運1至6台、超過300小時的賽事直播，同時亦有回看功能。
此外，中華電信指出，即日起精彩賽事包括羽球男單方振宇、女單蔡奕琳、女雙胡光秋／楊伊宸，以及桌球女雙田曉雯／林姿妤等都將陸續出賽，持續鎖定MOD、Hami Video不漏接賽事、一起為中華隊選手加油！
中華電信指出，MOD、Hami Video作為體育賽事轉播首選平台，不僅肩負運動平權使命，也以實質行動促進數位平權及呼應巴黎奧運倡議ESG的精神。9月30日前新申辦行動暖心方案的客戶及既有方案客戶可享Hami Video電視館三個月免費優惠；Hami Video服務與MOD機上盒皆通過ISO 14067碳足跡認證，並獲環境部審核通過取得碳足跡標籤。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言