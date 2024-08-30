明基友達集團創辦人李焜耀退休 曾文祺接任董座、黃原福擔任總經理

佳世達（2352）旗下BenQ明基電通30日宣布高階人事異動，經董事會決議，新任董事長及總經理分別由曾文祺、黃原福擔任，原董座李焜耀、原總座李文德退休卸任，新人事案於8月30日生效。

明基友達集團創辦人李焜耀去年退出佳世達董事會後，在集團中僅擔任主責品牌事業的明基電通董事長，逐漸卸下經營重擔，交棒給專業經理人，如今再卸下明基電通董座一職，等同全面退出經營第一線。

明基電通表示， 公司由衷感謝李焜耀及李文德的領導與貢獻，李焜耀2001年開創BenQ，並迅速崛起為知名的國際品牌，李文德為BenQ開拓歐洲版圖更奠定穩健的財務基礎和經營績效，他們建立完善的品牌文化及制度，引領BenQ投入數位生活、企業營運、醫療保健以及教育學習領域，成為公司最重要的資產。

明基電通新任董座曾文祺擁有超過30年業務開發、產品規劃管理、全球營銷、通路管理的豐富經歷並屢創卓越績效，帶領團隊實現做強做久的經營目標。

曾文祺1994年加入即負責CD-ROM產品與拓銷，使明基成為全球前五大光碟機品牌，曾領導創立明基中國分公司，率先建立行銷團隊，從最初的三名員工發展成數百人的中國大陸行銷中心，近十年更透過圈層行銷與顧客建立深度鏈結，帶領專業電競產品、智慧照明產品成為使用者的首選品牌。

黃原福在資訊領域擁有逾30年豐富經驗，透過策略性產品開發與STP、DTC行銷模式，為明基帶來全新視角與方向。2008年金融風暴之際，導入STP模式，引領明基成為全球第一的DLP投影機品牌，並開創電競顯示器品類及可連結雲端的智慧電子白板。