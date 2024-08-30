中嘉集團副董賴弦五將卸任 陳佐銘暫代總經理

寬頻服務及有線電視最大MSO中嘉集團30日公告，副董事長暨執行長賴弦五因個人規劃，將於2024年9月30日卸任，完成五年半階段性任務，正式交棒給下一代管理團隊，中嘉資深副總陳佐銘將新任營運長，並暫代集團總經理。

賴弦五橫跨電信及有線電視產業，曾任台灣大哥大（3045）及台灣之星總經理，更擔任中嘉集團副董暨執行長，過往賴弦五每每在媒體面前發言，素來都是砲聲隆隆，是業界知名的「重砲王」，更添增產業競爭的刺激與趣味，日前中嘉記者會上，賴弦五宣布首推25GPON服務，迎戰龍頭中華電信（2412），賴弦五更幽默地說「盼中華電信迎頭趕上」，讓媒體直呼「重砲王」回來了。

中嘉集團表示，賴弦五自2019年初加入中嘉集團擔任副董事長，並於後期兼任執行長一職。此次異動由中嘉集團董事長郭冠群於一級主管會議中親自宣布，並特別感謝賴副董事長五年多來的戮力貢獻。

郭冠群表示，謹代表董事會與全體同仁，對賴副董的傑出貢獻深表感謝；他的遠見與執行力都是中嘉能有今日新局的重要關鍵。也期許團隊接續前行、踏實完成下一階段的營運目標！

中嘉集團指出，賴弦五任內規劃公司組織再造、重金投入寬頻建設及品牌、擴大經營區域，賴弦五率產業之先的布局，業界有目共睹。

賴弦五則指出，謝謝團隊共創的成果，階段性任務也已完成，接下來另有生涯規劃，相信團隊能持續為客戶帶來價值、為產業開創變局。

至於未來管理團隊陣容，中嘉表示，董事會一致同意將優先自內部拔擢，首波人事安排為中嘉資深副總經理陳佐銘新任營運長，並暫代集團總經理，董事會也期許新團隊接續前行，踏實完成下一階段營運目標。