英業達來了！挾 AI、元宇宙、5G 亮點 9月5日東莞台博會登場

2024第十五屆「東莞台灣名品博覽會」（台博會）將於9月5日至8日在廣東省東莞市舉辦，目前已有600多家企業報名參展，展位超2,000個，並實現台灣22個縣市全覆蓋，越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓等地台灣商會代表也將與會。其中，「伺服器主機板一哥」英業達（2356）也將帶旗下多款AI指標商品跨海參展，瞬間吸引海內外產業界人士的目光。

據悉，本屆台博會由大陸國務院台辦經濟局、廣東省政府台辦、東莞市政府、全國台企聯共同主辦，將重點呈現AI、半導體、智能製造、3C電子、生物科技等領域的台企名品，台灣重點工商團體也將赴台博會參觀採購，推動台資企業總部投資東莞。而英業達作為台鏈AI伺服器代工廠的一員，將特地帶著旗下最新的AI成果，前往廣東現代國際展覽中心參展。

英業達AI團隊近年屢獲佳績，不僅入手輝達（NVIDIA）AI伺服器大單，更已成功打進超微（AMD）、英特爾（intel）等CSP雲端服務業者的主力供應鏈，就連輝達最新發布的超級AI晶片GB200，也都取得不小的訂單占比。而此次參展將實際展出旗下採用英特爾第四代及第五代至強處理器，並將搭配NVIDIA HGX架構GPU的8U服務器P8000IG6等，以實機來展示，吸引業內人士關注。

本屆東莞台灣名品博覽會（下稱「台博會」）為開辦以來的第十五屆，匯聚來自全國的新一代信息技術台資企業。由於台灣是全球電子信息產業最發達的地區之一，近年也湧現出一大批電子行業的領軍企業。根據《東莞市數字經濟發展報告（2023年）》，東莞目前人工智能企業超過500家，人工智能產業及相關領域營業收入達1,200多億元，而此次東莞台博會也是希望藉由實際提供展示空間，吸引更多相關企業來莞投資。也為東莞乃至粵港澳大灣區的人工智能產業發展注入了新的活力。

對此，英業達不僅作為全球服務器及筆記本製造領導企業，在服務器研發、設計及生產領域也是頗負盛名，而英業達在台博會除將展示多款領先行業的AI服務器產品（包括搭載英特爾至強處理器、輝達HGX架構GPU 8U伺服器）。還將實際展示，旗下元宇宙技術處將展出研發之虛實元邦（VRSTATE）展廳、大講堂、時尚元宇宙、達人元宇宙解決方案及元宇宙3D裸視螢幕多尺寸系列。

事實上，英業達透過結合自身硬件製造優勢，以產線應用為基礎將5G傳輸技術結合產線邊緣AI應用，產品跨及5G小基站與5G邊緣AI網關及降低布線成本智能邊緣網關等，完整的端到端5G智能工廠解決方案成功導入製造業、 營建業、半導體業與大型紡織廠等跨國客戶，並優化數字轉型目標。此外，英業達也透露，集團旗下（天津）電子技術有限公司成立於1993年，同時也是英業達集團企業電腦事業群的工業4.0設計中心，也將在這次台博會一起亮相。