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BenQ高層人事大風吹 董座李焜耀退休、曾文祺接任

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
BenQ明基電通30日宣布高階人事異動，經董事會決議，由曾文祺擔任新任董事長，黃原福擔任新任總經理，原董事長李焜耀及原總經理李文德退休卸任。圖／明基集團提供
BenQ明基電通30日宣布高階人事異動，經董事會決議，由曾文祺擔任新任董事長，黃原福擔任新任總經理，原董事長李焜耀及原總經理李文德退休卸任。圖／明基集團提供

BenQ明基電通30日宣布高階人事異動，經董事會決議，由曾文祺擔任新任董事長，黃原福擔任新任總經理，原董事長李焜耀及原總經理李文德退休卸任，新人事案自2024年8月30日生效。

在新任董事長與總經理的領導下，承繼BenQ「實現科技生活的真善美」的品牌精神，將持續打造提升使用者生活品味及品質的全球品牌，以創新科技服務顧客需求，照顧客戶體驗、創造客戶價值，實現以科技豐富消費者生命的品牌的初心。

曾文祺擁有超過30年業務開發、產品規劃管理、全球營銷、通路管理的豐富經歷並屢創卓越績效，帶領團隊實現做強做久的經營目標。自1994年加入即負責CD-ROM產品與拓銷，使明基成為全球前五大光碟機品牌。

曾文祺領導創立明基中國分公司，率先建立行銷團隊，從最初的三名員工發展成數百人的中國大陸行銷中心，近十年更透過圈層行銷與顧客建立深度鏈結，洞察消費者需求與創造獨特體驗，帶領專業電競產品、智慧照明產品等均成為使用者的首選品牌。

黃原福在資訊領域擁有逾30年豐富經驗，透過策略性產品開發與STP、DTC行銷模式，為明基帶來全新視角與方向。2008年金融風暴之際，導入STP模式，引領明基成為全球第一的DLP投影機品牌，並開創電競顯示器品類及可連結雲端的智慧電子白板。

2014年引入設計思維，打造專為螢幕閱讀設計的護眼檯燈與螢幕掛燈。2016年領導數位轉型，導入DTC模式，助公司安渡疫情挑戰。面對科技產業變動，他持續引進新商業模式，促使明基成為學習型組織。

明基電通表示，由衷感謝李焜耀及李文德的領導與貢獻。李焜耀在2001年開創BenQ並迅速崛起為知名的國際品牌，李文德為BenQ開拓歐洲版圖更奠定穩健的財務基礎和經營績效，他們建立完善的品牌文化及制度，引領BenQ投入數位生活、企業營運、醫療保健以及教育學習領域，成為公司最重要的資產。

BenQ 明基 董事長

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