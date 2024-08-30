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華碩商用電腦銷售告捷 估後年商用AI PC大爆發

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
華碩董事長施崇棠曾表示，AI是電腦產業百年難得的機遇，華碩要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。聯合報系資料照
華碩董事長施崇棠曾表示，AI是電腦產業百年難得的機遇，華碩要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。聯合報系資料照

華碩今日宣布商用電腦銷售告捷，市調機構IDC最新報告指出，在台灣商用桌機、筆電市場，華碩分別以45%及31.3%市占率，雙雙拿下今年第2季銷售第一，其中商用桌機更橫掃政教、中小企業、大型企業三大領域。

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，今年業績穩定達標，華碩商用團隊年底前將推出獨家商務應用AI軟體，搭配Windows 11換機需求，展望明年成績，絕對比今年好。

至於AI PC旋風是否颳進商用市場？楊長明說，根據他的觀察，目前商用客戶對AI PC詢問度高達9成，大學校系也陸續採購或更新設備，以利師生進行AI相關應用與研究，「AI已成為當代必修課，唯有掌握者才能引領未來。隨著商用電腦陸續汰換為AI PC，估計到2026年將迎來超過90%的商用AI PC涵蓋率。」

華碩表示，公司為此乘勝推出商用桌機ASUS ExpertCenter D7 SFF，精巧機身特別受金融業和電信業青睞；AI商用筆電ASUS ExpertBook B5則獲得上班族與管理階層喜愛。

AI 筆電 華碩

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