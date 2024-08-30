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佳世達將買回3.9萬張庫藏股 預計斥資不超過139億元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
佳世達30日公告，董事會通過將買回39,335張庫藏股。佳世達／提供
佳世達30日公告，董事會通過將買回39,335張庫藏股。佳世達／提供

佳世達（2352）30日公告，董事會通過將斥資不超過139.64億元，自集中交易市場買回39,335張庫藏股，以維護公司信用及股東權益，預計買回的股份占公司已發行股份總數的2%。

佳世達公告，此次買回庫藏股區間價格為每股35元至45元，預定買回期間為8月30日起至10月29日，預計買回3.9萬張庫藏股。

佳世達指出，上述買回股份所需金額上限，僅占公司流動資產之1.58%，董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回不影響資本維持。

佳世達前次買回庫藏股為2005年10月，當時董事會決議買回6萬張自家股票，目的為轉讓股份予員工，總金額以不超過24億元為限，佳世達當時庫藏股執行率達到100%，共斥資約17.59億元買回自家股票。

佳世達 庫藏股

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