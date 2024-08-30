市調機構預測 今年全球智慧手機出貨增5%、達12.3億支
Counterpoint最新的市場預測，2024年全球智慧型手機出貨量預計年增5%，達到12.3億支，結束連續兩年的下滑趨勢，主要受到總體經濟環境的改善以及消費者信心回升的推動。儘管歐洲和中東的地緣政治風險仍然存在，預期未來幾年可望持續保持成長態勢。
Counterpoint Research副總監Liz Lee表示，長遠來看，預計將有更多新智慧型手機用戶進入市場，這將推動整體用戶基數的穩定增長。雖然中東和非洲（MEA）、加勒比和拉丁美洲（CALA）、印度和東南亞等新興市場將成為主要增長引擎，但北美甚至以換機需求為主的歐洲市場也有望展現增長。中國、日本和韓國等成熟市場，隨著高階智慧型手機占比的提升，也將成為長期營收增長的動能。
隨著GenAI（生成式人工智慧）裝置的推出，2024年之後市場將進一步加速增長。隨著消費者對GenAI裝置的認識逐漸加深，手機OEM廠商將越來越多地在產品中整合GenAI功能。
Counterpoint Research資深分析師Harmeet Singh Walia表示，具備GenAI功能的智慧型手機市場占比預計將從2024年的不到五分之一，增長至2028年的一半以上。蘋果即將推出的新機型中將搭載Apple Intelligence，這將推動GenAI裝置在整個智慧型手機市場中的普及，並有可能使蘋果在2025年躍升為年度出貨量第一的品牌。
此外，中國的手機OEM廠商如華為、HONOR和摩托羅拉，將推動摺疊智慧型手機市場的增長。預計蘋果將於2027年進軍摺疊機市場，為這一新型態注入新的動力，進一步鞏固相關生態系統。
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