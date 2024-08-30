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資誠協辦2024台灣創投年會圓滿落幕 聚焦數位經濟產業

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠審計服務營運長徐聖忠。資誠提供
資誠審計服務營運長徐聖忠。資誠提供

2024台灣創投年會吸引各界人才討論國際趨勢，資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠受邀擔任論壇主持人，探討企業創新與資本市場動態，討論議題涵蓋數位人才培育、投資數位經濟新創、數位轉型挑戰與機會等。

今年台灣創投年會於8月27日和28日在台北舉行，資誠聯合會計師事務所擔任合作夥伴。徐聖忠在論壇專題座談中擔任主持人，針對「數位經濟驅動 台灣產業新熱潮」進行討論，與談人AppWorks董事長暨合夥人林之晨以及91APP創辦人暨董事長何英圻也分享各自在數位經濟領域觀點和成功經驗。

徐聖忠表示，數位經濟的快速發展對台灣產業帶來了前所未有的機遇與挑戰，企業在數位轉型過程中應積極培育數位人才，加大對創新的投資力度，同時利用人工智慧等新興科技，提升競爭力並實現企業永續發展。

徐聖忠說，資誠聯合會計師事務所多年來持續耕耘新創生態圈，除了參與台灣創投年會分享創業投資產業關鍵議題外，亦透過資誠創業成長加速器提供輔導資源，共同推動新創生態環境發展。

第二天活動中，資誠聯合會計師事務所審計服務會計師鄭裕仁與會計師蔡蓓華於「1 on 1 Round Table」環節，與11家由創投公會遴選出的科技新創進行一對一交流，對新創企業經營管理議題提供諮詢與建議。

創投 資誠

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