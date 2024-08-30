2024上半年企業資安風險來自勒索病毒、APT 及 AI 威脅

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技發布2024上半年資安總評報告，指出勒索病毒、進階持續性滲透攻擊(APT)及利用AI技術發展的深偽、越獄服務(Jailbreak-as-a-service)等攻擊是今年上半年的主要威脅；企業也需留意暴露在外的設備資源、登入憑證並應妥善管理漏洞以降低資安風險發生。

根據報告研究，銀行、科技與政府機關是今年上半年遭勒索病毒攻擊最多的前三大產業，而即便全球執法機關2月成功瓦解LockBit的攻擊行動，LockBit仍是上半年檔案偵測數量最多的勒索病毒，偵測數量超過其他勒索病毒家族的一半以上。趨勢科技提醒，勒索病毒集團仍不斷地演變，試圖採用各種不同的攻擊手法、技巧與程序(TTP)來進行突破防線、長期潛伏受害者系統、存取登入憑證等動作以竊取資料、操作加密勒索任務。

APT集團一直在探索新的方法、潛入連網路由器甚至利用全球事件議題來變換其發展攻擊的工具和手法，擴大攻擊範圍。知名中國駭客集團Earth Lusca便使用了OpenAI的服務來執行如蒐集資訊、生成用於網路釣魚的內容與翻譯，及可用來微調其攻擊腳本等工作，OpenAI隨後停用了跟這些APT集團有關的帳號。此外，該集團也利用地緣政治議題作為社交工程手法，散播含有惡意程式的電子郵件以竊取機密文件。

隨著AI技術應用發展，一種名為「越獄服務」(Jailbreak-as-a-service)的產品開始興起，這類服務會利用各種方法來繞過LLM內建的倫理規範，例如使用假設性問題、角色扮演情境或是外國語言來向LLM提問。此外，趨勢科技也發現有駭客集團正瞄準中文使用者發動攻擊，利用正常的AI軟體來挾帶惡意檔案，同時散播含有惡意安裝程式的AI脫衣程式以及其他深偽生成工具以擴大受害族群。趨勢科技呼籲，企業在探索AI技術應用的過程，應時時謹慎並考量資訊安全，以避免犯下錯誤而為駭客製造新的犯罪機會。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財表示，根據報告顯示，趨勢科技威脅研究團隊於上半年所偵測到前三大的風險事件即為存取高風險的雲端應用程式、閒置的帳號及虛擬分析器電子郵件風險。面對現今的資安態勢，建議企業針對受管理的裝置應強化偵測回應威脅的能力、做好攻擊面管理；同時加強端點防護以保護未受管理的裝置。