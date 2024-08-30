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NVIDIA 財測不夠驚豔股價崩跌 陸行之給管理層一個建議

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達在加州聖塔克拉拉的辦公大樓。美聯社
輝達在加州聖塔克拉拉的辦公大樓。美聯社

輝達（NVIDIA）財報及財測都高於預期，但因未能達成投資人的「完美期待」，拖累股價29日崩跌逾6%；資深半導體產業評論家陸行之表示「給NVIDIA管理層一個小小建議」，「如果學學ASML在每季度投資人說明會能提供6個月或12個月數據中心事業群在手訂單的變化或 book to bill BB ratio，相信對NVIDIA的長短期投資者及其製造商台積電/鴻海都有很大的幫助」。

輝達止於7月28日的年度第2季（上季）淨利比去年同期成長167%至166億美元，營收年增122%到創新高的300.4億美元，約45%營收來自雲端服務供應商，經調整後毛利率大幅擴增4.5個百分點到75.7%，都高於預期。

輝達上季資料中心營收263億美元，年增155%，推論（而非訓練）相關營收占比超過40%，遊戲營收29億美元，年增16%，專業視覺化營收4.54億美元，年增20%到，汽車營收3.46億美元，年增37%，都優於預期。

輝達預期本季營收325億美元、加減2%，高於分析師平均預期的319億美元，卻未達最樂觀預估的379億美元；輝達上季財報與本季財測都高於預期，且暗示Blackwell延後出貨影響有限，但上季營收超乎預期的幅度為六季來最小，本季營收預估也未達最樂觀分析師的預期，29日股價重挫逾6%。

陸行之最新臉書發文直接點出「給NVIDIA管理層一個小小建議」，他表示，N同學二季度87%的營收都是數據中心事業群的銷售，三季度估計拉到90%，單一產品佔比高，要是營收指引突然開始反轉，投資人肯定互相踐踏賣出。

陸行之指出，但公司如果學學ASML在每季度投資人說明會能提供6個月或12個月數據中心事業群在手訂單的變化或 book to bill BB ratio，相信對於NVIDIA的長短期投資者及其製造商台積電/鴻海都有很大的幫助，提早衡量NVIDIA短中長期的變化。

陸行之強調，最近每個季度營收指引雖然仍高於市場預期，但預期差越來越少，即使一堆分析師持續看好及提高財務預測及目標價格，但持有的投資人卻是越來越害怕，空手的投資人也沒膽下手，難怪震盪難免了。

營收

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