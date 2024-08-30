數發部與Google、LINE、Meta協力強化網路防詐措施

數位發展部今日攜手Google、LINE、Meta三大平台，召開強化網路防詐措施記者會，次長林宜敬表示，政府與平台業者的聯防將可大幅提升打詐力度，數發部將持續與三大平台合作，致力打擊網路詐騙，並期望透過公私協力，全面提升網路安全，共同構築一個更安全、更透明的數位環境，讓台灣民眾都能安心使用數位服務。

林宜敬表示，數發部積極推動「數位發展三支箭」政策，其中首支箭便是針對數位經濟產業的防詐工作，也是建構數位信任體系最為關鍵的一環。

林宜敬說，今年7月底通過的「詐欺犯罪危害防制條例」將賦予網路廣告平台業者防詐義務，未來數發部將與業者透過公私協力機制，強化網路詐騙廣告的下架機制，以確實保障民眾的財產安全，建構安心的數位生活環境。

數發部指出，為整合各社群媒體平台偽冒訊息檢舉管道，全新開發數位防詐工具「網路詐騙通報查詢網」，目前正進行內部封閉測試中，未來將提供民眾通報詐騙網址的服務，從源頭降低民眾的受詐風險。

林宜敬說，對於平台上許多盜用名人肖像的詐騙內容，數發部5月下旬啟用「公眾人物反詐通報專用郵箱」，目前已與44位名人建立通報管道，並且部分名人回饋表示偽冒情形已有初步獲得控制。

未來「數發部網路詐騙通報查詢網」將整合「公眾人物反詐通報專用郵箱」，同步邀請名人參與系統測試，後續將蒐集使用者意見並持續精進系統功能。