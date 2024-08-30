AMD 落腳台南沙崙 緯創、緯穎憑這點成台鏈大贏家

美國知名晶片製造大廠超微（AMD）規劃斥資逾50億，前進南台灣設研發據點，而經濟部與國科會近日也出面證實，AMD除了選定先前公布的高雄亞灣外，也將在鄰近的台南沙崙智慧綠能科學城，設立專屬的「研發中心」，消息一出立刻引發市場關注 。而台鏈代工廠中最早到台南沙崙佈局者，則以緯創（3231）、緯穎（6669）為先，外界看好待AMD進駐後，2大廠將因「地理位置」佔優勢，一舉成為台廠中主要的受惠者。

據悉，台南沙崙為中央政府5＋2產業綠能科技發展中心，自2018年起陸續展開相關硬體建設，現已進入密集階段，並且沙崙智慧科學城作為台灣「人工智慧之島」的重要基地，就連國科會近年推動的「智慧科技大南方產業生態系」，也將其列為主要出發點，逐步朝南台灣各個縣市逐步邁進，並且未來5年還將加碼投入超過360億元的預算，除了將在台南沙崙設置「AI產業專區」，還將在當地打造「晶片暨系統整合服務平台」，而這也是成功吸引AMD等大廠認可，並進一步設廠進駐。

仔細觀察台廠近年於台南沙崙地區的佈局，其中又以緯創及其伺服器子公司緯穎動作最大。事實上，緯創集團為促進產學合作與人才培育，早在去年底就已宣布砸10 億元資金，攜手國立陽明交通大學台南分部，在南科（沙崙地區）興建二期校區、並在該校區打造「智慧與綠能產業研發中心」（綠能科學城），整項興建工程預計將在明(2025)年完工。而緯創除看好南科及沙崙地區的綠能發展，也期許透過建造綠能科學城，進一步帶動、及強化臺南的產學研究聚落效應。

而緯穎作為緯創旗下主攻伺服器產品的「小金雞」，近年除了持續向市場提供資料中心強大且高效的運算能力，協助各界滿足日益增長的AI訓練和推理需求外，也積極加碼投資台灣市場、並不斷啟動擴廠計劃，而緯穎也在2019年於陽明交大南部校區（台南沙崙地區）成立「高效能運算中心」，並捐贈13台伺服器以及104張輝達（NVIDIA）V100顯示卡，提供產學平台與研究生使用、大幅推升南台灣科學發展的進程，也讓緯穎成功在台北（汐止、內湖）、以及南科（沙崙綠能科學城）兩地站穩腳步。