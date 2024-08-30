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緯創、智邦搭上新浪潮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI、智慧工廠、自駕車等應用將加速IOWN全光網路發展，除中華電信（2412）是台灣唯一加入的電信業者外，台達電、緯創、智邦也積極搭上新浪潮。

NTT與索尼（Sony）、英特爾共同發起「創新光合無線網路全球論壇（IOWN Global Forum）」，NTT副社長川添雄彥指出，目前全球有150多家電信、半導體、設備及各行業產業代等加入，可望驅動更多創新應用發展。

根據IOWN Global Forum官網，主要成員包含國際大廠諾基亞、愛立信、思科、輝達（NVIDIA）、甲骨文、戴爾；台灣廠商有中華電信、台達電、緯創、智邦，工研院、資策會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣資通產業標準協會積極參與。

中華電信總經理林昭陽認為，IOWN全光網路可驅動各種智慧應用，尤其是半導體以及PCB等精密工廠應用，未來隨著更多產業夥伴加入，可望更進一步加速技術及商業落地，更將形成一個新的IOWN產業鏈，如同生成式AI帶起巨大經濟產值。

NTT日前公布，已經推出APN IOWN產品廠商包含Ciena、富士通、NEC、三菱、思科等。

IOWN GF認為，全光化網路代表的是低於現在功耗100倍的用電量，高於現在125倍的網路傳輸容量，及低於現在200倍的延遲性，更關鍵是網路架構走向「全開放」的世代來臨。

中華電信 半導體 台達電

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