全球首例 中華電啟動全光網路 提供超低延遲通信

台灣、日本電信龍頭攜手。中華電信（2412）、日本NTT啟動全球首例國際IOWN全光網路，迎接AI、智慧工廠、智慧建築，遠距醫療及跨國企業新浪潮。

中華電信昨（29）日與日本NTT舉行跨國連線記者會，串連中華電信台北總公司及日本NCC武藏野研發中心，3,000公里距離的光纖傳輸，IOWN全光網路僅花約17毫秒，並提供超低延遲、無訊號抖動的穩定通信，打造全球首例國際IOWN全光網路連線。

中華電信董事長郭水義與NTT社長島田明透過全光網路舉行線上記者會，IOWN產業鏈夥伴英特爾、愛立信、諾基亞也到場見證。

雙方將合作加速拓展IOWN全光網路發展及應用落地，中華電信指出，今年11月將應用國際IOWN全光網路，在日本NTT R&D Forum 2024中展示台日跨國的超低延遲互動沉浸式應用。

NTT指出，將針對台灣和日本的半導體和其他製造業，展示實現智慧工廠及大型語言模型（LLM）資料備份備援等服務的解決方案，2025年日本將舉行世界博覽會，NTT將秀出更多全光網路APN應用。

郭水義表示，中華電信是台灣電信龍頭，攜手日本電信龍頭NTT共同推動IOWN合作，啟動全球首例台日全光網路連線的創舉，為來將持續實現各種IOWN的應用情境，在全球推廣IOWN技術，更看好未來跨國企業及大型資料中心間傳輸大量數據需求，全光網路具備高速、低延遲優勢以及低耗能的特性。

島田明說，日本和台灣之間建立世界上第一個國際IOWN APN連線，未來更可加速日本與台灣的產業合作，並與多元的全球服務提供者和供應商合作，開發和提供IOWN服務至世界各地。NTT也看好全光網路可望符合AI、智慧工廠、遠距醫療、自駕車及智慧建築等產業應用需求。

中華電信表示，為實現國際IOWN全光網路，中華電信透過台灣海纜登陸站連接中華電信總公司與日本的海纜登陸站，NTT則透過日本的海纜登陸站連接NTT武藏野研發中心；經過中華電信和NTT技術人員合作調校與互連測試，確認連接完成且通訊穩定。