台達電小小零件 發揮關鍵作用

台達電（2308）是全球電源龍頭，在AI浪潮下，全球伺服器電源市占逾五成，更高階的DC-DC市占更高達75%，台達電能在更高難度的DC-DC市場享有幾近寡占地位，主要是小小的被動元件發揮關鍵作用。

由於電源輸出由中高壓15KV、33KV一路降壓到0.8V，中間經過很多級電力轉換，DC-DC是電源最後一哩路供電，GPU的電壓很低只有0.8V，如何在電流快速飆升過程中，讓電壓保持穩定在0.8V，這是一大挑戰，台達電旗下乾坤科技擁有獨到電感技術，包括繞法、鐵芯的配方都是自己研發，得以提供客戶全套解決方案，也讓台達電成為通吃輝達AI晶片的最大贏家。近年配合集團發展腳步，逐步將重心轉向電動車布局，近年更擴充產能，搶攻全球電動車市場商機。

此次台達電集團透過併購，外界解讀，此舉有助台達電強化日本被動元件上游原料的合作綜效，乾坤營運重心一步步由智慧手機、電動車等市場，延伸擴及AI高速運算、資料中心布局。