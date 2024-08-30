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台達併購日商旗下功率電感事業 壯大被動元件業務

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電董事長鄭平。 （聯合報系資料庫）
台達電董事長鄭平。 （聯合報系資料庫）

電源龍頭台達電（2308）再度出手併購，昨（29）日宣布斥資7,100萬美元（約新台幣23.31億元）透過旗下日本及南韓子公司，收購日本上市公司Alps Alpine及其南韓子公司旗下的功率電感及粉末材料業務的生產及研發設備，以及相關專利及智慧財產權等資產，進一步壯大被動元件事業版圖。

Alps Alpine為日本上市公司，在感測器、通訊及汽車系統解決方案領域具有領先地位，並以獨特的磁性金屬材料技術領先業界。

台達電收購日商旗下功率電感事業
台達電收購日商旗下功率電感事業

台達電表示，Alps  Alpine具備獨特的粉末材料專利技術，其專利技術特點在於粉末的顆粒勻稱度高，在生產磁性元件時耗損率低，有助於降低成本，該技術亦能打造低磁性耗損且耐高電流的電感，協助提高裝置設備的能源效率。

透過此收購案，台達電將結合Alps Alpine功率電感事業在日、韓兩地的研發、生產及客戶資源，強化被動元件在資料中心、AI高速運算、邊緣運算、電動車、智慧手機，以及新一代資通訊產品等領域的應用布局。

台達電董事長暨執行長鄭平表示，台達電在功率電感的技術全球領先，在AI伺服器、電動車等市場獲得一線大廠客戶青睞。

Alps Alpine在功率電感及相關材料領域具備獨到專利。台達電此次收購完成後，有助完善相關產品專利及供應鏈布局，客戶銷售方面也能發揮綜效。台達電將擴大日本研發能量，專注先進材料與技術開發，整合雙方研發資源，加速新產品的開發及技術發展。

Alps Alpine集團旗下分為零組件、感測器與通訊以及模組與系統三大範疇，在車載、家電、移動通訊、遊戲、產業設備等市場提供產品和服務。此次交易範疇為「感測器與通訊」事業下的功率電感相關之資產與設備，產品應用包括AI高速運算、智慧手機、穿戴式裝置、SSD、DDR等。

台達電 日本 智慧手機

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