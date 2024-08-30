快訊

8月AI月報／Pixel 9變小孩拍照救星、蘋果解禁NFC iPhone可刷悠遊卡？

京華城容積弊案收尾 北撿今搜索10處！約談柯文哲與彭振聲等4人到案

解密真主黨！黎巴嫩「國中之國」的武裝政黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 16買氣看旺！備貨拉高 鴻海鄭州廠全面動起來

經濟日報／ 記者蕭君暉、編譯易起宇／綜合報導
蘋果押注首款搭載人工智慧（AI）功能的iPhone新機（iPhone 16）可望熱賣。 美聯社
蘋果押注首款搭載人工智慧（AI）功能的iPhone新機（iPhone 16）可望熱賣。 美聯社

日媒報導，蘋果押注首款搭載人工智慧（AI）功能的iPhone新機（iPhone 16）可望熱賣，蘋果要求供應商為新機準備約8,800萬至9,000萬支的零組件，比去年約8,000萬支多出10%。

蘋果9月9日將舉行旗艦產品發表會，預料將發表iPhone 16。零組件供應商透露，蘋果對iPhone系列新機的零組件訂單甚至超過9,000萬支，但也不排除蘋果先把訂單數字叫高，等產品上市後再調整。

iPhone16將上市受惠蘋概股
iPhone16將上市受惠蘋概股

根據市調機構Counterpoint Research發布的最新報告，iPhone 16將上市，6月與7月的面板出貨量強勁成長，與去年的iPhone 15系列相比，首批面板出貨量增長了20%，這一數據遠超市場預期。且iPhone 15系列在7月出貨量年減44%，可能預示消費者對新一代iPhone 16系列的期待。

蘋果新機以AI功能為號召，吸引市場注意，而AI功能主要集中在高階版產品，鴻海作為iPhone最大代工廠，高階產品占比最大，受惠最多。市場傳這次iPhone 16系列出貨量上看1億支。鴻海（2317）董事長劉揚偉之前表示，不評論單一客戶與產品，但也表示近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。

劉揚偉強調，旺季常態並沒有看到任何異常，至於有沒有可能1億支，10月大家都會知道。供應商審慎預估iPhone全年出貨量應會相對持平，因去年的比較基期較高。鄭州廠2022年下半年進行防疫封控，使許多出貨延到去年上半年。但海通國際證券分析師則預估，今年iPhone 16系列新機出貨量約8,800萬支，不會開啟「超級換機潮」。

為了迎接iPhone 16的到來，中國大陸媒體報導指出，8月到12月是鴻海在大陸鄭州廠（iPhone最大生產基地）的旺季，在8月最近兩周，鄭州廠區已經進入至少5萬人，並持續招募員工，其中，小時工薪資是每小時人民幣25元，返費工的最高返費（獎金）則為人民幣8,000元。

iPhone 蘋果 貨量

延伸閱讀

高階PS5報到 鴻海、和碩樂

鴻海擴大布局！印媒：董座劉揚偉透露 計劃在印度設電池儲能部門

劉揚偉缺席鴻海線上法說會 低調前往印度會莫迪

莫迪會見劉揚偉PO兩人合照 商討鴻海印度投資計畫

相關新聞

AMD 落腳台南沙崙 緯創、緯穎憑這點成台鏈大贏家

美國知名晶片製造大廠超微（AMD）規劃斥資逾50億，前進南台灣設研發據點，而經濟部與國科會近日也出面證實，AMD除了選定...

iPhone 16買氣看旺！備貨拉高 鴻海鄭州廠全面動起來

日媒報導，蘋果押注首款搭載人工智慧（AI）功能的iPhone新機（iPhone 16）可望熱賣，蘋果要求供應商為新機準備...

輝達財報透露訊息...有利台積

輝達（NVIDIA）財報雖然被視為不夠驚喜，但業界觀察輝達財報有兩特殊之處，第一毛利率較預期低，推估先前Blackwel...

美超微訂單正常 台鏈密切關注

美超微（SuperMicro）驚傳財報延後，引發外界憂心國內美超微供應鏈是否受到衝擊。國內散熱大廠雙鴻、尼得科超眾均不對...

台達併購日商旗下功率電感事業 壯大被動元件業務

電源龍頭台達電再度出手併購，昨（29）日宣布斥資7,100萬美元（約新台幣23.31億元）透過旗下日本及南韓子公司，收購...

全球首例 中華電啟動全光網路 提供超低延遲通信

台灣、日本電信龍頭攜手。中華電信、日本NTT啟動全球首例國際IOWN全光網路，迎接AI、智慧工廠、智慧建築，遠距醫療及跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。