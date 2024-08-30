iPhone 16買氣看旺！備貨拉高 鴻海鄭州廠全面動起來
日媒報導，蘋果押注首款搭載人工智慧（AI）功能的iPhone新機（iPhone 16）可望熱賣，蘋果要求供應商為新機準備約8,800萬至9,000萬支的零組件，比去年約8,000萬支多出10%。
蘋果9月9日將舉行旗艦產品發表會，預料將發表iPhone 16。零組件供應商透露，蘋果對iPhone系列新機的零組件訂單甚至超過9,000萬支，但也不排除蘋果先把訂單數字叫高，等產品上市後再調整。
根據市調機構Counterpoint Research發布的最新報告，iPhone 16將上市，6月與7月的面板出貨量強勁成長，與去年的iPhone 15系列相比，首批面板出貨量增長了20%，這一數據遠超市場預期。且iPhone 15系列在7月出貨量年減44%，可能預示消費者對新一代iPhone 16系列的期待。
蘋果新機以AI功能為號召，吸引市場注意，而AI功能主要集中在高階版產品，鴻海作為iPhone最大代工廠，高階產品占比最大，受惠最多。市場傳這次iPhone 16系列出貨量上看1億支。鴻海（2317）董事長劉揚偉之前表示，不評論單一客戶與產品，但也表示近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。
劉揚偉強調，旺季常態並沒有看到任何異常，至於有沒有可能1億支，10月大家都會知道。供應商審慎預估iPhone全年出貨量應會相對持平，因去年的比較基期較高。鄭州廠2022年下半年進行防疫封控，使許多出貨延到去年上半年。但海通國際證券分析師則預估，今年iPhone 16系列新機出貨量約8,800萬支，不會開啟「超級換機潮」。
為了迎接iPhone 16的到來，中國大陸媒體報導指出，8月到12月是鴻海在大陸鄭州廠（iPhone最大生產基地）的旺季，在8月最近兩周，鄭州廠區已經進入至少5萬人，並持續招募員工，其中，小時工薪資是每小時人民幣25元，返費工的最高返費（獎金）則為人民幣8,000元。
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