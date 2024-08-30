美超微訂單正常 台鏈密切關注

美超微（SuperMicro）驚傳財報延後，引發外界憂心國內美超微供應鏈是否受到衝擊。國內散熱大廠雙鴻（3324）、尼得科超眾均不對單一客戶評論。

據悉，雙鴻、尼得科超眾均為美超微概念股，雙鴻為美超微AI伺服器水冷板供應商之一，尼得科超眾則是母公司尼得科（Nidec）與美超微具有緊密的合作關係，主要供應水冷板與冷卻液分配裝置（CDU）。

業界人士透露，美超微在台灣有許多供應商，如果有什麼風吹草動，基本上應該很快傳遍業界，從供應鏈反饋的消息，美超微無論是下單或者付款都相當正常，尚未出現任何異狀，後續訂單量也沒發生變化，短時間內應該不必過於憂心，長期來看當然要嚴密觀察。

AI伺服器整體市場前景，從各大雲端伺服器供應商（CSP）持續擴大資本支出的部分來看，產業依然充滿商機。板卡廠麗臺之前透過私募引進與美超微有深厚關係的大訊科技以及肯微科技投資，被視為泛美超微概念股，目前雙方合作持續，未來變化也備受關注。

大訊董事長梁見發、肯微董事長梁見達，是伺服器大廠美超微創辦人梁見後的兄弟。麗臺計劃結合輝達、美超微、大訊與肯微的產品，有望在9月出先推出工作站。

麗臺董事長盧崑山之前表示，跟美超微合作開發的水冷AI工作站（WinFast Mini AI工作站），支援兩張高階NVIDIA RTX Ada Lovelace GPU，滿足中小企業AI需求。也有支援液冷4U的AI伺服器GS4850T，目前都在驗證流程中，預計9月出貨。