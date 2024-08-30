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輝達財報透露訊息...有利台積

經濟日報／ 編譯季晶晶葉亭均、記者尹慧中／綜合報導
輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測都高於預期。 路透
輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測都高於預期。 路透

輝達（NVIDIA）財報雖然被視為不夠驚喜，但業界觀察輝達財報有兩特殊之處，第一毛利率較預期低，推估先前Blackwell變更設計產生的光罩費用是輝達自行吸收；第二庫存較市場預期低，後續將有回補需求。輝達重要代工夥伴台積電除了不用吸收成本，還可望受惠相關庫存回補。

除此之外，研究機構也預期台積電2025年將持續調漲報價，先進製程平均估計漲3%-8%不等，台積電下半年到明年的業績成長無虞。

台積電（2330）3奈米近期屢屢被傳出明年要漲價，顯示了業界關注與需求程度，預估3奈米家族將漲價5%-10%，7奈米家族因需求下降則可能降價10%。

輝達證實Blackwell有設計瑕疵，正調整光罩的生產步驟，以提高生產良率，先前外界擔心相關變更設計會對晶圓廠產生影響。

但業界觀察，輝達財報釋出毛利率比預期低，應該是輝達先行吸收變更光罩設計的費用。

業界也分析，從EUV價格推估，約30層光罩設計，成本達3億元成本，輝達才負擔得起這筆費用，快速變更光罩設計。

台積電 輝達

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