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輝達最強AI晶片下季出貨 鴻海、廣達相關伺服器明年放量
輝達（NVIDIA）Blackwell新平台出貨進度備受市場矚目，輝達在財報會議上證實有設計瑕疵，但預期第4季開始出貨，並將貢獻數十億美元營收。呼應鴻海（2317）、廣達先前釋出將於年底前小量出貨GB200伺服器的看法，供應鏈鬆口氣，明年「史上最強AI晶片」伺服器將如期放量。
近期市場對Blackwell晶片恐延遲出貨充滿疑慮，輝達執行長黃仁勳表示，「已完成光罩修正，沒有修改功能的必要」，Blackwell問題不會造成重大影響，Blackwell晶片正在出樣給合作夥伴和客戶，預期下季開始生產並放量出貨。輝達財務長柯蕾絲也透露，Hopper需求強勁，下半年出貨量將增加。
輝達透露第4季將出貨數十億美元的Blackwell晶片，伺服器代工廠鴻海、廣達的GB200伺服器出貨引擎也蓄勢待發。廣達董事長林百里日前高呼「（AI）需求沒問題」，廣達財務長楊俊烈8月初也在法說會上透露，客戶需求仍非常強勁，釋出的展望沒有任何變化。
廣達看好，AI伺服器占整體伺服器營收逾五成的目標已提前達標，將帶動第3季非PC營收占比進一步衝破七成，今年AI伺服器營收會大增「三位數」百分比。
黃仁勳特別強調NVLink的重要性，對於低延遲、高輸出及大型語言模型至關重要。鴻海作為NVLink獨家代工廠，以及GB200伺服器重要供應商，受惠最大。緯穎原先就預期，第4季才會有Blackwell平台相關營收貢獻，預期第4季AI伺服器營收占比將拉升至超過五成，Blackwell家族系列產品明年才會有完整的全年度貢獻。
黃仁勳說，市場對Blackwell的期待「令人難以置信」，預期下季（今年11月-明年1月）將進帳數十億美元。黃仁勳強調「我說的開始生產，是在說持續出貨並增產，不只是開始生產」。
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