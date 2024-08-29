廣達助表藝產業化！「金創獎」名單出爐 誰奪冠一次看

代工大廠廣達（2382）旗下廣藝基金會「表演藝術金創獎」重頭戲「試演決選」暨頒獎典禮於29日正式登場，據悉，本次「第六屆表演藝術金創獎」也是廣藝基金會首度攜手文策院共同舉辦，雙方將提供得獎作品較往年更加豐富的表演資源、更寬廣的發表通路。而此次進入決選試演的團隊共有5組，而各隊伍在經過激烈的比試之後，最終由「台南人劇團」帶來的《媽的地獄之旅》，奪下金獎殊榮，也成功抱回加倍獎金20萬元。

廣藝基金會執行長楊忠衡坦言，15年前廣藝基金會成立之初，就著重於產業市場，透過孵化、委創對作品產生一事，與業界相濡以沫；2019年文策院成立、也適逢首屆金創獎誕生。去年金創獎先是獲得台北藝術中心參與創投，本屆則是迎來文策院攜手合作、加碼創投，最大使命在於替表藝界建立一個新的創投機制，打破、走出過去的舒適圈。

楊忠衡日前曾透露，自己對這次金創獎抱有很高的期待，並希望透過文策的「金手指」，能讓金創獎成為表藝界創投的里程碑，開創表演藝術創投的新時代。他強調，「給人金山，不如給人金手指」，並期許表藝界的大家都能繼續升級、更上層樓，文策院帶著改變產業的理念加入，廣藝方面也相當認同，並帶著學習的心情，自期繼續扮演創投資源、得獎作品間的橋樑。