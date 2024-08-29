廣達助表藝產業化！「金創獎」名單出爐 誰奪冠一次看
代工大廠廣達（2382）旗下廣藝基金會「表演藝術金創獎」重頭戲「試演決選」暨頒獎典禮於29日正式登場，據悉，本次「第六屆表演藝術金創獎」也是廣藝基金會首度攜手文策院共同舉辦，雙方將提供得獎作品較往年更加豐富的表演資源、更寬廣的發表通路。而此次進入決選試演的團隊共有5組，而各隊伍在經過激烈的比試之後，最終由「台南人劇團」帶來的《媽的地獄之旅》，奪下金獎殊榮，也成功抱回加倍獎金20萬元。
廣藝基金會執行長楊忠衡坦言，15年前廣藝基金會成立之初，就著重於產業市場，透過孵化、委創對作品產生一事，與業界相濡以沫；2019年文策院成立、也適逢首屆金創獎誕生。去年金創獎先是獲得台北藝術中心參與創投，本屆則是迎來文策院攜手合作、加碼創投，最大使命在於替表藝界建立一個新的創投機制，打破、走出過去的舒適圈。
楊忠衡日前曾透露，自己對這次金創獎抱有很高的期待，並希望透過文策的「金手指」，能讓金創獎成為表藝界創投的里程碑，開創表演藝術創投的新時代。他強調，「給人金山，不如給人金手指」，並期許表藝界的大家都能繼續升級、更上層樓，文策院帶著改變產業的理念加入，廣藝方面也相當認同，並帶著學習的心情，自期繼續扮演創投資源、得獎作品間的橋樑。
根據主辦單位公布資料顯示，本屆決選由「台南人劇團」帶來的《媽的地獄之旅》(Hell, This is Hell)奪得金獎殊榮，其次則是由「嚎哮排演」帶來的《別叫我大師》奪得銀獎殊榮，而眾所矚目的「阮劇團」則是以「2025阮劇團台港共製《Beyond-這裡那裡》～哪會怕有一天只你共我」拿下銅獎，至於最佳人氣獎，則是由「嚎哮排演」獲獎。而擔任評審總評的臺北表演藝術中心王孟超董事代表也坦言，決選的這五個團隊，創作與質量都是屬於重量級的，各具特色，評審也各有所好，其實並沒有輸家。
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