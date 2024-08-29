宏齊：營收逐季成長 MiniLED新產品拚明年產能全開

宏齊科技今天表示，傳統LED與新產品比重從去年的7比3，今年已降至6比4，除紅外線表面發光雷射（VCSEL）產品毛利較佳，盼MiniLED新產品明年產能全開。

宏齊科技今天在線上法人說明會指出，今年第2季營收優於第1季，從下半年訂單來看，營收可望逐季成長，今年全年也可望優於去年。

宏齊科技說明，消費型產品占營收7成，新產品在第3季底至第4季初轉量產，有助營收成長，但仍須看終端產品在市場實際銷售狀況而定，尤其是虛擬實境（VR）類產品更是如此。

宏齊科技指出，除紅外線表面發光雷射（VCSEL）產品毛利較佳，輕薄短小具節能功效的迷你發光二極體（MiniLED）產品，目前稼動率僅約3成，將來配合客戶訂單達經濟規模之後，也可望成為毛利較好的產品。

宏齊科技說明，內銷占營收25%、外銷占75%，其中又以亞洲的中國、香港為主。

營運績效方面，宏齊科技第2季高毛利產品出貨略減，加上研發新產品費用較去年同期高，營業淨損約2400萬元，業外收入約1300萬元，稅後淨損約950萬元，歸屬母公司淨利約200萬元，每股盈餘0.01元。

宏齊科技統計，上半年營業淨損約3200萬元，毛利率下滑，業外收入約2800萬元，淨損約460萬元，歸屬母公司淨利約700萬元，每股盈餘0.03元。