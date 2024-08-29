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智慧型手機市場回暖！瑞銀喊買：台積電、聯發科等共10檔供應鏈

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
瑞銀證券在最新的「全球智慧型手機銷售」報告中看好，對智慧型手機相關投資標的抱持謹慎樂觀的態度，並喊買包括台積電（2330）、聯發科（2454）等十檔相關供應鏈。 圖為三星推出的Galaxy Z Flip6。記者林澔一／攝影
瑞銀證券在最新的「全球智慧型手機銷售」報告中看好，對智慧型手機相關投資標的抱持謹慎樂觀的態度，並喊買包括台積電（2330）、聯發科（2454）等十檔相關供應鏈。 圖為三星推出的Galaxy Z Flip6。記者林澔一／攝影

市場近期針對下半年智慧型手機產業關注熱度提高，多數機構投資人紛紛預期換機潮需求將啟動。瑞銀證券在最新的「全球智慧型手機銷售」報告中看好，對智慧型手機相關投資標的抱持謹慎樂觀的態度，並喊買包括台積電（2330）、聯發科（2454）等十檔相關供應鏈。

全球智慧型手機市場在2024年7月顯示出穩定增長趨勢，整體智慧型手機銷售年增5.6%。瑞銀亞洲科技技術研究主管高多斯（Nicolas Gaudois）表示，觀察7月全球智慧型手機銷售量達9,570萬支，年增7.2%，為連續第三個月呈現年增。

由各別市場來看，美國市場需求回暖，7月銷售年增6.4%；中國大陸市場同樣呈現增長趨勢，年增6.6%；歐洲和其他地區也保持強勁增長，更高達15.2%；印度市場相對疲軟，年減4.0%，但整體市場已呈現復甦訊號。

在2024年全球智慧型手機市場的復甦進程中，數據顯示安卓（Android）OEM廠銷售復甦的力道持續領先，主要的Android廠商包括三星、小米和Vivo在銷售復甦方面均取得顯著增長，分別年增7.4%、17.2%和11.3%。

其中，三星的旗艦機型在持續創新下，成功吸引消費者購買力，7月旗艦機型6月銷售約450萬台，至7月擴增至490萬台，尤其Z Fold 6和Z Flip 6系列銷售量分別達到30萬台和40萬台。其次，華為也在今年7月迎來銷售量回升，智慧型手機銷售量達400萬台，年增高達57.2%。

此外，iPhone銷售抱持穩定增長跡象，已連續第二個月正成長。高多斯指出，根據最新數據，iPhone銷售量年增達3.4%，較6月的1.2%有所提升，顯示6月來持續回暖的趨勢。儘管在中國大陸、美國和印度的銷售量年減4.5%、3.8%和20.3%，但iPhone在歐洲等其他地區的則明顯增長，年增18.5%和13.6%。

展望後市，iPhone新機即將上市，他預計iPhone 16下半年生產量將達到8,600萬台，年增10%，相較去年iPhone 15的7,800萬台，可見蘋果對整體市場的預期抱持正向。

由於瑞銀看好下半年智慧型手機的市場前景，台系供應鏈則喊買台積電、聯發科兩大台廠，分別給予目標價1,120元、1,550元。全球其他供應鏈還包括：LG Innotek、江蘇卓勝微電子（Maxscend）、三星電子（Samsung Electronics）、慧榮科技（SIMO）、SK海力士、舜宇光學（Sunny Optical）、TDK、小米（Xiaomi），以上10檔瑞銀皆給予「買進」評等，後市前景亮眼。

智慧型手機 瑞銀

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