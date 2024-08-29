頻譜大未來國際座談會 數發部次長葉寧：6G將成社會轉型推手

2024年頻譜大未來國際座談會今（29）日在政大公企中心登場，來自美國、日本、南韓、印度等多位國內外產、官、學、研專家，線上線下超過300位代表參與，共同探討如何有效推進6G的發展。數發部次長葉寧致詞時表示，在可預見的未來，6G將結合人工智慧、低軌衛星、數位孿生等前瞻技術，引領我們進入虛實整合的世界，成為社會轉型的推手。

數發部表示，今日座談會邀請到Nokia公司主管Ashwani Kumar 、韓國電信技術協會（TTA）副總裁Kyu-Jin Wee、韓國資訊社會發展研究院（KISDI）研究員Jihyun Park針對未來頻譜整備與和諧共用機制發展進行座談。此外，美國聯邦通訊委員會（FCC）無線通訊局副局長Kari Hicks則是透過預錄影片分享美國對6G頻譜的政策推動措施，並與台大電機工程學系兼任教授張時中等多位國內外專家進行討論，聚焦6G頻譜政策與未來發展議題。

葉寧表示，寬頻大未來座談會針對6G演進時程、推動政策措施、B5G/6G應用、資訊安全及技術發展進行討論，提供各界一個可以精確掌握6G頻譜政策脈動與應用的國際接軌交流平台。頻譜是一切無線通信技術發展的基礎，在面對頻譜資源有限、地空整合趨勢以及對應6G未來應用更廣泛的情況，有效地利用6G頻譜資源，才能發揮6G的效益。

葉寧強調，行動通訊在過去數十年來的推展下，已成為資訊科技應用的要角，透過此次國際座談會，廣泛討論6G的發展進程、技術趨勢等關鍵議題，期望使企業提早布局，產官學研各界能充分交流，規劃投入技術或應用服務的研發，以利搶占市場先機、創造競爭優勢，也能為未來的產業及社會創造更多新價值。

數發部表示，明（30）日座談會將進一步由日本電信電話株式會社（NTT）副總經理兼IOWN開發辦公室主任Yosuke Aragane博士、軟銀株式會社監理發展部總監Shiro Fukumoto，以及美國南佛羅里達大學教授張致恩，針對6G應用趨勢的技術進展與政策推動進行座談討論，並與台科大資訊工程系系主任鄧惟中等多位國內外專家進行對談，將探討B5G、6G跨域與情境應用、前瞻6G頻譜趨勢，以及6G資安與隱私保護等主題。