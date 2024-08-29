圓裕2億泰銖設泰國子公司 提高產能機動性

PCB廠商圓裕（6835）今日補充112/3/23公告公司董事會決議設立泰國子公司，以2億泰銖設泰國子公司提高產能機動性。

圓裕公告設立Cmi （Thailand） Co., Ltd.股權，事實發生日：113/8/29~113/8/29，交易總金額：泰銖200,000仟元，取得或處分之具體目的或用途：為提高產能機動性及市場開拓，強化長期競爭優勢，後續有關設立相關作業或投資額度分次投入，由董事會授權董事長全權處理。