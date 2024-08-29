G2C聯盟未來發展目標 志聖總座暨均華董座梁又文這樣說

G2C聯盟志聖（2467）、均豪（5443）、均華（6640）29日舉辦台北國際半導體展SEMICON Taiwan 2024的半導體展前記者會，志聖總經理暨均華董事長梁又文受訪提到聯盟未來目標，他說，「台灣西部黃金廊道不是一天造成的，黃金廊道上的眾多鑽石還有很多沒開採的，這是產業很大的商機也是年輕人的好機會。」

依據說明，此次參展G2C將以「台灣西部黃金廊道鑽石鏈」（diamond chain of Taiwan's west golden corridor）為核心，重點介紹其在先進封裝領域中的重要角色，以及在Foundry 2.0的時代與國際晶圓大廠的深厚合作關係，並深入探討其在AI晶片領域的未來發展機遇。