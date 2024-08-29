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中華電攜手NTT 建置全球首個國際全光網路鏈結台灣、日本

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信、日本電信電話株式會社（NTT）今日宣布，啟動台灣與日本之間的國際全光網路IOWN，這是全球首例。圖／中華電信提供
中華電信、日本電信電話株式會社（NTT）今日宣布，啟動台灣與日本之間的國際全光網路IOWN，這是全球首例。圖／中華電信提供

中華電信日本電信電話株式會社（NTT）今日宣布，啟動台灣與日本之間的國際全光網路IOWN，這是全球首例。台灣的IOWN全光網路位於台北市中華電信總公司，日本的全光網路位置則設置於日本武藏野市的NTT武藏野研發中心，兩地距離3000公里，但是，透過全光網路僅花17毫秒，就可以完成資料傳輸，而且通信訊號穩定。

全光網路（APN）是新世代網路技術，運用全光網路傳輸影像，不僅影像畫質效果更好，而且延遲也相當低。

日本是在2020年確立了IOWN次世代光通訊基礎構想，並與英特爾、SONY、富士通、NEC等企業合作，並成立IOWN論壇，邀請全球各國科技企業公司加入會員，一起討論新技術的規格、架構與藍圖。NTT認為，新一代的IOWN網路，讓網路訊號處理與交換直接在光域處理，可以降低耗電，同時，也可以高速傳輸。

為實現國際IOWN全光網路，中華電信透過台灣海纜登陸站連接中華電信總公司與日本的海纜登陸站，NTT則透過日本的海纜登陸站連接NTT武藏野研發中心；經過中華電信和NTT技術人員持續合作調校與互連測試下，確認連接完成且通訊穩定，IOWN全光網路以100 Gbps光傳輸頻寬連接台灣和日本。測量結果顯示，100 Gbps線路的往返時間（RTT）為33.84毫秒。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信身為台灣的電信龍頭公司，很高興與日本的電信龍頭NTT公司共同推動IOWN合作。展望未來，中華電信將與NTT密切合作發展IOWN創新技術，實現各種IOWN的應用情境，在全球推廣IOWN技術，為社會繁榮與發展做出貢獻。

NTT社長島田明表示，透過NTT和CHT的國際合作，日本和台灣之間建立了世界上第一個國際IOWN APN連線。「我相信這種連結可以加速日本與台灣的產業合作。NTT和CHT將與多元的全球服務提供者和供應商共同合作，開發和提供IOWN服務至世界各地。」

在雙方持續的合作下，中華電信11月將應用此國際IOWN全光網路在日本NTT R&D Forum 2024展示台日跨國超低延遲互動沉浸式應用，而NTT則將針對台灣和日本的半導體和其他製造業，展示實現智慧工廠以及大型語言模型（LLM）資料備份備援等服務的解決方案。

中華電信 日本

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