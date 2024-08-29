默克以領先的材料智慧 從原子層面推進新世代半導體及AI發展

全球領先的科學與科技公司默克，是憑藉著在電子材料方面逾百年研發的豐富經驗，結合AI和數位化工具，將於下周登場的2024 Semicon Taiwan 國際半導體展中，帶來「Materials IntelligenceTM 材料智慧」核心理念，推出實現AI和半導體先進製程的創新關鍵材料技術。

默克在半導體先進製程的七大關鍵步驟皆提供材料解決方案，以實現新世代晶片所需的高效節能半導體元件技術。日前宣布計畫收購法國半導體產業量測與檢測設備供應商Unity-SC，此舉將進一步補強先進封裝和異質整合領域的製程控制解決方案，強化默克在AI半導體領域的產品组合，並提升其作為整合解決方案供應商的競爭力。

默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁冉紓睿博士（Dr. Surésh Rajaraman）表示，「AI的發展不斷突破半導體技術的界限，而先進材料對於塑造半導體產業未來方面扮演著至關重要的角色。做為研發創新材料且能擴大其商業規模的專家，默克致力於維持我們的技術領先地位，從原子層面推動先進技術的創新，積極開發新材料，不僅滿足客戶多元化的應用需求，亦促使整體產業向前大步邁進。」

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示：「2024年正值默克在台灣營運的35周年，我們長期投入多元領域的創新研發，為客戶提供專業的產品與服務，與他們共同成長茁壯。為了更好地支持AI的飛速發展與各大廠在台投資的計劃，默克持續強化在台灣的研發與製造能力，並積極布局數位及永續轉型，提升在地供應鏈的韌性，以作為台灣半導體產業的最佳夥伴與技術後盾。」

以AI推動AI進展 並兼顧節能永續的材料智慧

隨著AI的快速發展，對於性能卓越又兼具永續性的創新材料需求大幅提升，因此今年Semicon Taiwan有多位默克國內外專家針對技術演進與未來趨勢進行分享。策略材料高峰論壇今年以「材料革命：推動創新與永續發展」為主題。默克電子科技事業體技術策略和路徑資深總監甘露博士（Dr. Lu Gan）將以「推動AI發展的材料智慧」為主題，介紹默克如何運用材料智慧強化和支援未來AI硬體設備的材料研究，更進一步利用AI的潛能、數位轉型與機器學習模型來加速創新材料的研發。

AI促進半導體產業轉型智慧製造 提升生產效率

在加倍提升生產效率、維持高良率、高產量、加快上市時間等方面，AI扮演著關鍵的角色，尤其是生成式AI更加速了半導體製造的轉型，這正是高科技智慧製造論壇所討論的主題。默克電子科技事業體數位解決方案主管Steven Eulig將分享能促進智慧製造、增強供應鏈韌性、優化生產效率的各種AI和生成式AI應用，以及在這個過程中所獲得的經驗。他強調，成功的AI整合必須符合安全性、可靠性和高效率的標準，並以謹慎而漸進的方式推進。

探索材料新領域 賦能AI新時代

半導體產業正在以前所未有的速度推動摩爾定律的進一步發展，而材料創新正是先進技術的核心，將能徹底改變晶片設計和製程。在半導體先進製程科技論壇中，全球薄膜科技事業執行副總裁冉紓睿博士（Dr. Surésh Rajaraman）將分享默克如何努力不懈地探索元素周期表，尋找製造下一代晶片的新型材料，透過廣泛而深入的材料解決方案，不僅推動半導體產業技術路線圖的發展，還解決了人工智慧晶片面臨的緊迫挑戰，如複雜結構（GAA 裝置）、微縮、熱控制和永續性等問題。

半導體全球布局 跨文化多元人才成焦點

在當今全球化的產業中，多元包容的工作環境、有效的人才管理和跨文化創新的重要性不言而喻。默克在台灣持續加碼投資，對人才的需求也隨之提升，人資長周世嘉將於人才論壇中，暢談從徵才、育才、留才、到管理多元化人才的策略，以及促進跨文化合作對於推動半導體產業創新的重要性，以實現人才永續的未來。