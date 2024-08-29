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台積電、三星等半導體四大天王同台 「AI晶片世紀對談」下周登場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電、三星、日月光與谷歌等半導體四大天王，將在SEMICON Taiwan 2024的大師論壇進行AI晶片世紀對談。（路透）
台積電、三星、日月光與谷歌等半導體四大天王，將在SEMICON Taiwan 2024的大師論壇進行AI晶片世紀對談。（路透）

國際半導體盛會 — SEMICON Taiwan 2024國際半導體展主辦單位今日宣布，在備受矚目的大師論壇中，首度增加「AI晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」的環節，為整場論壇拉開精彩序幕。「AI晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」將聚焦討論半導體產業在AI時代下的創新與未來，並邀請到台積電日月光三星電子（Samsung Electronics）、谷歌（Google）同台，為即將邁向破兆美元的全球半導體產業奠定全新賽局。

SEMICON Taiwan 2024國際半導體展今年將匯聚全球超過8萬5000位產業人士集結台灣，而隨著AI持續發酵，鞏持續固半導體供應鏈以奠定AI發展強力後盾，更是促使近年國際大廠積極來台關鍵。

大師論壇預計將於開展首日9月4日登場，演講主題涵蓋製造、封測、記憶體與晶片設計四大關鍵領域，共計邀請九位天王級貴賓，來自台積電、日月光、Applied Materials、Google、Samsung Electronics、SK hynix、Microsoft、imec及Marvell的企業領袖同台開講，創新交鋒突破摩爾定律極限，深度探討在AI潮流下半導體如何作為驅動全球技術創新的核心力量。

不同於往年，大師論壇首度安排「AI晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」環節。「AI晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」以「Long-term Opportunity and Synergy for AI」為題，不僅邀請到日月光執行長吳田玉作為主持，更與台積電執行副總經理暨營運長米玉傑、Samsung Electronics記憶體業務總裁Jung-Bae Lee以及Google生成式AI解決方案架構副總裁Hamidou Dia等四大半導體巨擘展開對談。

對談中將涵蓋半導體與AI的技術、跨界、未來格局三大重要議題。除了探討半導體對於AI如何促動全球經濟；AI在晶片、演算法、記憶體、軟體、頻寬、功耗與系統整合等技術與挑戰；此外，在面對全球AI無極限的發展下，不同產業間如何加速半導體生態系的跨界合作與建立新競合關係，都將成為未來主導產業應用與激發AI潛在可能的關鍵。

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