iWIN去年收逾3千件申訴 色情、兒少性影像外流為大宗
iWIN網路內容防護機構今天舉行年會，揭露去年共有3007件申訴案，其中，色情（性活動、性暗示、裸露）以及性影像外流類型加總就超過一半。iWIN表示，希望透過宣導讓更多受害者知道可向iWIN尋求協助，通知平台下架內容。
iWIN今天舉行「2024 iWIN兒少網路安全年會」，包含行政院政務委員林明昕、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗、衛生福利部常務次長周志浩都親自出席。
iWIN執行長黃益豐致詞時表示，iWIN全名為網路內容防護機構，雖稱為機構，實際上是政府計畫，台北市電腦公會承接推動iWIN已經8年，感謝許多部會支持，協助維持兒少網路安全。iWIN凝聚台灣多個重要NGO、學者專家、網路平台與政府代表，組成近90人的利害關係人諮詢委員會議，達成網路自律規範共識。
翁柏宗致詞時指出，iWIN跟警政、社政與網路平台密切合作，透過多方利害關係人會議分享經驗與交流，避免有害兒少身心內容傳播，NCC作為iWIN的協調單位，肯定iWIN多年努力。相關調查發現，台灣兒少9成以上都有手持智慧型裝置，每天平均上網5小時，假日更高達7小時，使用網路很普及，更要關注兒少網路安全議題。
黃益豐報告iWIN去年度成果，共受理3007件申訴，牽涉5721筆網址，約一半申訴案是民眾與受害者前來申訴，希望透過宣導，讓更多受害者知道可向iWIN尋求協助。長期來看，申訴案件以境外平台居多，但牽涉的仍是與台灣民眾相關的內容。
觀察3007件申訴案，黃益豐分析，前4大類型分別為色情（性活動、性暗示、裸露）達26.23%，其次為性影像外流24.91%，再來是暴力類型11.64％、網路霸凌類型11.57%。其中，性影像外流案件數近年也有升高趨勢，還有自媒體拍攝鬥毆、自殺內容，把影片上傳平台，導致暴力類型案件也有增加。
衛福部去年成立「性影像處理中心」後，也與iWIN運作相輔相成。黃益豐表示，受害者最關心的私密照下架，iWIN除了跟網路平台建立聯繫管道、提高成功率外，也積極透過網域機構跟國外業者合作，希望通知網路平台下架私密照。
黃益豐指出，性影像外流事件起因包含情感糾葛、打工誘騙、視訊裸聊等，也有非常多男性受害者，甚至衍生出霸凌與自殺議題。iWIN持續在校園宣導，讓兒少懂得自我保護，更要懂得不傷害別人。
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