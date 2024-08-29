祥碩USB4主控端晶片ASM4242 獲Thunderbolt 4認證

高速傳輸IC廠祥碩（5269）29日宣布，其USB4主控端晶片ASM4242繼2024年年初取得USB協會（USB-IF）認證後，再度榮獲Thunderbolt 4認證，為全球少數擁有獨立型USB4及Thunderbolt 4雙認證的主控端晶片，提供更全面的高速傳輸解決方案，創造更優異的終端使用者體驗。

祥碩表示，Thunderbolt 4認證代表祥碩ASM4242在訊號品質、相容性、可靠度等方面皆符合Thunderbolt嚴格標準，確保卓越的連接穩定性和兼容性，且Thunderbolt 4與USB4完全相容，單一介面整合電源、資料傳輸和視訊顯示，提供達40 Gbps的頻寬，滿足高速檔案傳輸、100W快充和多螢幕顯示需求。

祥碩進一步說，單一纜線串接最多達5個裝置，驅動高頻寬資料、電源和影片傳輸，能使遊戲玩家、創作者和工作者可透過強大的連線標準連接多部顯示器和配件，享受潔淨便利的桌面空間。

祥碩強調，ASM4242向下相容既有的Thunderbolt及USB版本，同時也支援DisplayPort和PCIe等標準，可廣泛應用於筆記型電腦、桌上型電腦，而ASM4242主控端晶片提供高度靈活彈性，能更完善地整合進入各種高端消費電子產品中，為使用者帶來更高速、更便利的連接體驗。