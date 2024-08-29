緯創攜手七家企業推動減碳專案 兩年可減碳逾1.3萬噸
緯創資通（3231）帶領供應鏈夥伴推動低碳轉型，29日邀集30家供應商，共同參與WiZero （Wistron Zero Carbon Emission）低碳智能製造平台與低碳供應鏈計畫，並與其中七家企業共同推動減碳專案，截至6月累計減碳6,208噸，預計兩年可減碳逾1.3萬噸，遠超過原計畫預定的8,000噸目標。
緯創2023年6月向經濟部產發署提出計畫，並通過評選。在共同響應的30家供應商中，共有可成（2474）、高雄晶傑達光電、華通（2313）、群創（3481）、臻鼎（4958）集團（先豐通訊）、燿華電子（2367）、瀚宇博德（5469）等7家企業共同推動減碳專案，透過與工研院綠能所顧問組建節能專家群，並與供應商能源管理專職部門合作，對供應商廠區耗能設備進行盤點及診斷。
其餘23家供應商則是透過緯創自主開發的供應鏈數位平台提供碳排資訊，緯創可透過系統進行供應商碳排熱點分析，作為後續溫室氣體範疇三達成淨零目標計畫，以及減碳效益評估的重要數據來源。
此外，緯創整合內部強大的資訊技術團隊，自主開發ESG永續管理平台，其中包括產品碳足跡系統與環境保護績效平台。產品碳足跡系統可協助研發團隊在產品開發階段快速計算產品生命周期各階段的碳排放量，提供研發工程師開發低碳產品所需資訊。
環境保護績效平台則是整合緯創全球各廠區之即時能源資訊，包含水、電、碳排放、可再生能源使用及廢棄物等多面向環境指標，管理者可透過視覺化看板迅速掌握各廠區能源使用狀況，有效安排節能措施，並量化實際效益，達成閉環管理。
緯創積極響應氣候變遷議題，戮力於2030年達成碳中和，以及於2050年實現價值鏈淨零。
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