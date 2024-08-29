迎接AI、虛實整合 台日電信攜手啟動IOWN全光化網路
迎接AI、虛實整合應用蓬勃發展，網路傳輸需求將呈現爆發性成長，而支援更高速，更低延遲以及更低耗能的IOWN全光化網路的時代也來臨。
台灣及日本電信龍頭攜手，中華電信（2412）與日本NTT啟動全球首例國際IOWN全光網路，串連中華電信台北總公司及日本NTT武藏野研發中心，距離3,000公里距離的光纖傳輸，IOWN全光網路僅花了約17毫秒，並提供超低延遲、無訊號抖動的穩定通信。
中華電信更在記者會現場展示以傳統網路及全光化網路進行跨國影像傳輸時的差異性。
NTT在2019年發表「IOWN概念」，更與Sony、英特爾共同發起「IOWN Global Forum（創新光合無線網路全球論壇，IOWN GF）」，國際大廠愛立信、思科、TOYOTA、輝達（NVIDIA）、甲骨文、戴爾，中華電信則是台灣唯一加入的電信業者，其他台廠則有台達電（2308）、緯創（3231）、智邦（2345）、工研院、資策會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣資通產業標準協會。
IOWN GF認為，全光化網路代表的是低於現在功耗100倍的用電量，高於現在125倍的網路傳輸容量，及低於現在200倍的延遲性，更關鍵是網路架構走向「全開放」的世代來臨。
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