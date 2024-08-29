緯創攜30家供應鏈夥伴推動低碳轉型 2年可減碳達1.3噸

代工大廠緯創（3231）多年來持續帶領供應鏈夥伴推動低碳轉型，並於29日在協力夥伴會議中發表豐碩成果。緯創邀集30家供應商，共同參與WiZero（Wistron Zero Carbon Emission）低碳智能製造平台與低碳供應鏈計畫，並與其中7家企業共同推動減碳專案，截至今年6月為止累計減碳6,208噸，預計兩年可減碳超過13,000噸，遠超過原計畫預定之8,000噸目標。

緯創於2023年6月向經濟部產發署提出計畫，並通過評選。在共同響應的30家供應商中，共有可成科技、高雄晶傑達光電、華通電腦、群創光電、臻鼎科技集團（先豐通訊）、燿華電子、瀚宇博德等7家企業與緯創共同推動減碳專案，透過與工研院綠能所顧問組建節能專家群，並與供應商能源管理專職部門合作，對供應商廠區耗能設備進行盤點及診斷，找出節能機會並提出改善建議。

其餘23家供應商則是透過緯創自主開發的供應鏈數位平台提供碳排資訊，緯創可透過系統進行供應商碳排熱點分析，作為後續溫室氣體範疇三達成淨零目標計畫，以及減碳效益評估的重要數據來源。此外，緯創整合內部強大的資訊技術團隊，自主開發ESG永續管理平台，其中包括產品碳足跡系統與環境保護績效平台。

產品碳足跡系統可協助研發團隊在產品開發階段快速計算產品生命周期各階段的碳排放量，提供研發工程師開發低碳產品所需資訊。環境保護績效平台則是整合緯創全球各廠區之即時能源資訊，包含水、電、碳排放、可再生能源使用及廢棄物等多面向環境指標，管理者可透過視覺化看板迅速掌握各廠區能源使用狀況，有效安排節能措施，並量化實際效益，達成閉環管理。

緯創作為全球領先的資通訊產品研發、製造，與服務提供者，持續為客戶提供值得信賴且永續的解決方案，積極發揮企業影響力，引領價值鏈永續發展，落實「創新而永續」的企業願景。緯創持續在環境保護、社會共融、公司治理、創新價值（ESGI）四大面向投注資源，並建構六大永續發展策略：永續責任採購、綠色產品創新、循環再生經濟、低碳製造轉型、成就員工使命及幸福共融職場，成立專責工作小組全方位推動永續轉型。

多年來，我們努力的成果屢獲國內外權威機構肯定，例如自2022年起連續三年入選標普全球永續年鑑，於電腦及周邊產品、辦公室電子產品產業中，獲得全球排名前5%之佳績，今年更首度名列TIME時代雜誌「2024年全球500大永續企業」（World's Most Sustainable Companies of 2024）。

在環境保護方面，除連續兩年獲選金融時報（The Financial Times）亞太氣候領導者，更在2023年從全球超過24,000家企業中脫穎而出，在CDP「氣候變遷」（Climate Change）及「水安全」（Water Security）兩大環境主題評鑑均獲得領導者等級（A List）之肯定，並連續兩年榮獲CDP供應商議合領先者之殊榮。

緯創積極響應氣候變遷議題，於價值鏈脫碳之路扮演產業領導角色，全面展開減緩與調適計畫。除了企業內逐步提高綠電使用比例與能源效率，我們也透過供應鏈議合，以各類專案合作及技術與專家輔導等方式，打造低碳且具韌性的產業鏈。在永續行動展開的同時，我們設立科學基礎減碳目標（SBT）並通過審核，將戮力於2030年達成碳中和，以及於2050年實現價值鏈淨零。緯創將持續與供應商夥伴們攜手並進、邁向未來，共同創造永續影響力。