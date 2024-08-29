台日電信龍頭攜手 啟動全球首例國際IOWN全光網路

台灣電信龍頭中華電信（2412）29日攜手日本電信電話株式會社（NTT）宣布啟動台灣與日本之間的全球首例國際IOWN全光網路，串連中華電信台北總公司及日本NTT武藏野研發中心，距離3,000公里距離的光纖傳輸，IOWN全光網路僅花了約17毫秒，並提供超低延遲、無訊號抖動的穩定通信。

中華電信與日本NTT舉行跨國連線記者會，透過全球首例國際IOWN全光網路進行連線，中華電信董事長郭水義與NTT社長島田明線上打招呼，並一起宣布雙方合作啟動。而雙方合作夥伴英特爾、愛立信、諾基亞也到場見證。

雙方對於IOWN之合作起源於2023年10月25日簽署的合作備忘錄。為實現國際IOWN全光網路，中華電信透過台灣海纜登陸站連接中華電信總公司與日本的海纜登陸站，NTT則透過日本的海纜登陸站連接NTT武藏野研發中心；經過中華電信和NTT技術人員持續合作調校與互連測試下，確認連接完成且通訊穩定，IOWN全光網路以100 Gbps光傳輸頻寬連接台灣和日本。測量結果顯示，100 Gbps線路的往返時間（RTT）為33.84毫秒。

中華電信指出，國際IOWN全光網路的網路架構和設備，主要係支援由IOWN全球論壇發布的開放式全光網路功能架構（Open APN Architecture, OAA）。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信身為台灣的電信龍頭，很高興與日本的電信龍頭NTT公司共同推動IOWN合作，啟動全球首例的台日全光網路連線的創舉，展現了雙方對開發IOWN創新技術的承諾。

郭水義指出，展望未來，中華電信將與NTT密切合作發展IOWN創新技術，實現各種IOWN的應用情境，在全球推廣IOWN技術，為社會繁榮與發展做出貢獻。

NTT社長島田明表示，很高興也很感激地宣布，透過NTT和CHT的國際合作，日本和台灣之間建立了世界上第一個國際IOWN APN連線。「我相信這種連結可以加速日本與台灣的產業合作」。NTT和CHT將與多元的全球服務提供者和供應商共同合作，開發和提供IOWN服務至世界各地。

中華電信11月將應用此國際IOWN全光網路在日本NTT R&D Forum 2024展示台日跨國的超低延遲互動沉浸式應用。而NTT則將針對台灣和日本的半導體和其他製造業，展示實現智慧工廠以及大型語言模型（LLM，例如tsuzumi）資料備份備援等服務之解決方案。