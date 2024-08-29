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台達斥資逾23億元 取得Alps Alpine旗下功率電感事業資產

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）29日宣布，透過其子公司Delta Electronics (Japan), Inc.及Delta Electronics (Korea), Inc.簽訂合約，分別向日本上市公司Alps Alpine Co., Ltd.及其子公司Alps Electric Korea Co., Ltd.（以下簡稱Alps Alpine）取得功率電感及粉末材料相關營運業務之生產及研發設備，與相關專利及智慧財產權等資產，總金額7,100萬美元 （約合新台幣23.31億元）。

Alps Alpine具備獨特之粉末材料專利技術，其低損耗性的功率電感，能協助提高裝置、設備的能源效率。此次收購完成後，台達將能結合Alps Alpine功率電感事業在日、韓兩地的研發、生產以及客戶資源，進一步強化被動元件在資料中心、AI高速運算、邊緣運算、電動車、智慧手機，以及新一代資通訊產品等領域的應用布局。

台達董事長暨執行長鄭平表示，台達在功率電感的技術全球領先，在AI伺服器、電動車等市場都獲得許多客戶的青睞。Alps Alpine在功率電感及相關材料領域亦具備獨到的專利，也是業界產品技術創新的先進。此次收購完成後，將能更加完善相關產品的專利及供應鏈布局，在客戶銷售上亦能發揮綜效。台達也將在日本擴大研發能量，專注先進材料與技術開發，整合雙方研發資源，加速新產品的開發及技術發展。

Alps Alpine總裁暨執行長Hideo Izumi表示，Alps Alpine除了是感測器與通訊，以及汽車系統解決方案領域之重要企業外，還以專屬獨特的磁性金屬材料引領業界。其特點是使用急速冷卻鐵水的方式，形成非晶材料，此技術可製作出低磁性耗損且耐高電流之電感元件。而台達在功率電感方面，不管是在技術、產能及品質上，在業界也極具聲譽。在Alps Alpine功率電感事業逐步茁壯之際，更需要投注資源加速拓展規模，相信該事業加入台達後將發揮效益，快速成長。

Alps Alpine為日本知名上市公司，其事業分為零組件、感測器與通訊以及模組與系統等三大範疇，在車載、家電、移動通訊、遊戲、產業設備等多個市場，提供產品和服務。此次交易範疇為「感測器與通訊」事業下之功率電感相關之資產與設備，產品應用包括AI高速運算、智慧手機、穿戴式裝置、SSD、DDR等。

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