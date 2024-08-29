國際半導體展將登場 默克秀從原子層面推進新世代半導體及AI發展實力

2024 Semicon Taiwan國際半導體展將於9月4日登場，以「Breaking Limits：Powering the AI Era. 賦能AI 無極限」為主軸，聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等產業熱門議題，展示半導體產業如何透過合作，成為推動AI趨勢浪潮的重要技術基石。

其中，策略材料高峰論壇今年以「材料革命：推動創新與永續發展」為主題。默克電子科技事業體技術策略和路徑資深總監甘露（Lu Gan）將以「推動AI發展的材料智慧」為主題，介紹默克如何運用材料智慧強化和支援未來AI硬體設備的材料研究，更進一步利用AI的潛能、數位轉型與機器學習模型來加速創新材料的研發。

默克憑藉在電子材料方面逾百年研發的豐富經驗，結合AI和數位化工具，帶來「Materials IntelligenceTM 材料智慧」核心理念，推出實現AI和半導體先進製程的創新關鍵材料技術。

默克在半導體先進製程的七大關鍵步驟皆提供材料解決方案，以實現新世代晶片所需的高效節能半導體元件技術。日前宣布計畫收購法國半導體產業量測與檢測設備供應商Unity-SC，此舉將進一步補強先進封裝和異質整合領域的製程控制解決方案，強化默克在AI半導體領域的產品组合，並提升其作為整合解決方案供應商的競爭力。

默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁冉紓睿（Surésh Rajaraman）表示，AI的發展不斷突破半導體技術的界線，而先進材料對於塑造半導體產業未來方面扮演著至關重要的角色。做為研發創新材料且能擴大其商業規模的專家，默克致力於維持技術領先地位，從原子層面推動先進技術的創新，積極開發新材料，不僅滿足客戶多元化的應用需求，亦促使整體產業向前大步邁進。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，今年是默克在台灣營運的35周年，為了支持AI的飛速發展與各大廠在台投資的計畫，默克持續強化在台灣的研發與製造能力，並積極布局數位及永續轉型，提升在地供應鏈的韌性，以作為台灣半導體產業的夥伴與技術後盾。