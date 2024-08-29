政院通過4年18億計畫 提升數位商務、產業競爭力

行政院會今天通過數發部報告的「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，4年內將挹注新台幣18億元，以城鄉數位建模為主軸，發展數位創新服務，如結合文化資產與沉浸體驗、電子商務與娛樂多媒體等，加速地方及產業升級轉型。

數發部今天在行政院會報告「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」報告指出，此計畫是亞洲．矽谷3.0推動方案重要計畫之一，行政院已於8月8日核定。亞洲．矽谷3.0推動方案主要聚焦AI、5G、衛星聯網等技術，並擴大民間資金投入新創，加速台灣產業進行數位、淨零雙軸轉型，以及拓展全球版圖。

數發部指出，打造數位建模生態系，國際多由政府及業者出資，像是日本有虛擬澀谷，韓國也有虛擬首爾，因此政府期待以城鄉數位建模為主軸，發展數位創新服務，打造數位基礎建設，建立包含娛樂、電商、學習、運動科技、文化、動畫、影視、觀光、旅遊、賽事、展演、公共服務等12大數位場域。

至於數位建模徵案作業流程，數發部說，將由數發部制定技術與開發規格補助要點，以及擬定作業手冊，再透過補助地方政府，由地方政府提供場域以及聯合業者投資參與，藉此提供娛樂多媒體服務，或是商區沉浸式體驗，實際上應用部分，還可分為中央主動提出的示範案，或是地方提出的補助案。

數發部說，以往公共建設預算多用於硬體建設上，此次是首次把3D建模、系統、軟體等數位建設也納入公建預算中，讓數位內容建設也成為公共建設一環，期望結合各城鄉獨特特性，共同累積產業研發實力與創新能量，建立完整的數位建模生態系，為全球市場布局奠定堅實基礎，拓展數位雙生國際版圖。

數發部表示，計畫預計自明年起至117年，4年共挹注18億元，預計完成全國14案26處的特色場域數位模型，促成56家廠商投入，帶動40項以上數位應用，累積帶動服務體驗人次數達500萬人次，並創造數位投資達20億元、經濟效益達45億元。